Брюссель, 30 августа, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Европейский союз планирует выделить более 2 млн евро на продвижение идей евроинтеграции среди населения Сербии и Косово. Об этом 30 августа сообщает телеканал RT со ссылкой на тендеры Еврокомиссии.

Дети Косово

Как отмечается, на информационную кампанию в Сербии планируется потратить 1,37 млн евро, в Косово — до 900 тысяч евро.

В тендере проекта, ориентированного на Косово, указывается, что его задача состоит в расширении знания и обеспечении понимания среди местных жителей политики Евросоюза, его целей, приоритетов, институтов, программ и перспектив, а также «развеивание мифов и заблуждений о процессе вступления в ЕС».

Проектом предусмотрены разнообразные информационные и коммуникационных мероприятия, в том числе публикации в СМИ на местных языках, привлечение пользователей в социальных сетях, публичные мероприятия и тематические дни для граждан, а также производство промотоваров, продвигающих идеи евроинтергации.

Реализацией программ займутся информационные и культурные центры Европейского союза, действующие в Приштине, Белграде и других крупных городах Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года, получив официальный статус кандидата в члены ЕС. Урегулирование косовского вопроса является обязательным условием получения Сербией членства в объединении.

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