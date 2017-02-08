Вступление Сербии в Евросоюз поддерживает 47% населения

Белград, , 20:19 — REGNUM Вступление Сербии в Европейский союз по-прежнему поддерживает менее половины населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого канцелярией по вопросам евроинтеграции в правительстве Сербии.

Как показало исследование, проведённое в конце декабря 2016 года, в случае организации в стране референдума по вопросу о вступлении в ЕС положительный ответ дали бы 47% граждан, 29% голосовали бы против, а ещё 9% не знали бы, как ответить на вопрос. При этом 15% опрошенных сообщили, что проигнорировали бы референдум.

В ходе опроса 64% респондентов высказали мнение, что реформы, необходимые для вступления Сербии в Евросоюз, следует провести в любом случае, независимо от евроинтеграционной повестки. Наиболее всего, по мнению участников опроса, реформы необходимы в сферах здравоохранения (16%), борьбы с коррупцией (16%), правосудия (14%), образования (10%) и сельского хозяйства (10%).

Среди респондентов, готовых голосовать за евроинтеграцию страны, 17% назвали в качестве ожидаемых положительных последствий вступления в Евросоюз «расширение возможностей для трудоустройства», 16% — «лучшее будущее для молодёжи», 15% — «свободу перемещения в границах Евросоюза», 11% — «возможность изменения ситуации в Сербии».

Также в ходе опроса 65% респондентов высказались за дальнейшие переговоры с властями отделившего от Сербии края Косово и Метохия, вне зависимости от того, является ли это требованием Брюсселя к Белграду в рамках евроинтеграции.

Следует отметить, что результаты опроса оказались практически идентичны данным исследования, проведённого канцелярией по вопросам евроинтеграции годом ранее, в декабре 2015 года — после того, как Евросоюз официально объявил об открытии переговоров с Белградом.

Тогда за вступление страны в ЕС выступали 48% респондентов, а 28% высказывались против. Количество неопределившихся граждан осталось неизменным — 9%.

В то же время ожидания изменения ситуации в Сербии в результате вступления в ЕС, годом ранее называвшиеся в качестве главного аргумента сторонниками евроинтеграции, теперь отошли на дальний план, а приоритетом стали новые возможности для трудоустройства.