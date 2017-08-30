Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В Петербурге разворачивается иммунизация населения от гриппа. Прививки взрослым начали делать с 15 августа, а детям — с 21 августа. При этом в Северной столице исторически сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с РФ в целом, что обусловлено географическим положением, особенностями климата и интенсивными миграционными процессами. Об этом сообщило 30 августа управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным городского комитета по здравоохранению, на 28 августа уже привито 129 208 человек.

При этом, как стало известно накануне от специалистов, в Петербурге в предстоящем сезоне ожидается возвращение гриппа H1N1, так называемого «свиного» гриппа. По мнению представителей НИИ гриппа, смертность от этого вируса может превысить показатели прошлого года и оказаться сравнимой с эпидемией «свиного» гриппа осенью-зимой 2009 года, вызвавшей множество летальных исходов.

Как сообщили петербургские СМИ, власти города обратились в Минздрав с просьбой выделить дополнительное количество вакцин от гриппа.

«В 2016 году был достигнут самый высокий охват профилактическими прививками — было привито 2,1 млн петербуржцев (41,5% населения), благодаря чему эпидемический подъем заболеваемости гриппом не регистрировался. А сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ характеризовался умеренной интенсивностью», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Санитарные врачи подчеркивают, что грипп опасен своими осложнениями, которые чаще всего возникают у лиц пожилого возраста, детей и беременных женщин, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Эти «группы риска», а также работники социальной сферы прививаются бесплатно за счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок.

В рамках национального календаря в 2017 году планируется привить 2 млн 286 тысяч человек (43,7% населения Санкт-Петербурга), из них 388 тысяч детей и 12 тысяч беременных.

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Добавим, что в сезоне 2015−2016 годов, когда отмечалась предыдущая крупная вспышка заболеваемости гриппом в Санкт-Петербурге, количество умерших от осложнений в результате гриппа составило около ста человек.

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