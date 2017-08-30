Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает необходимым как минимум вдвое увеличить количество иностранных туристов, прибывающих в Петербург. Об этом он заявил на заседании городской комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, сообщает 30 августа пресс-служба Смольного.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проход крейсера «Аврора» под Троицким мостом

По словам градоначальника, негативные тенденции в социально-экономической жизни страны и города преодолены, «ситуация в экономике стабилизировалась», поэтому пора уделить внимание прорывным направлениям развития, «сосредоточить свои усилия и ресурсы на стимулировании роста наиболее перспективных сфер» экономики, одной из которых для Петербурга должен стать туризм.

«Туристический потенциал Санкт-Петербурга позволяет увеличить число гостей в 2 раза — до 15 миллионов человек в год. Это станет дополнительным стимулом для развития сферы услуг и торговли, гостиничной инфраструктуры», — сказал Георгий Полтавченко, добавив, что туризм, вместе с развитием инноваций и промышленности, позволит Северной столице осуществить «рывок в экономике».

Губернатор поручил профильным ведомствам проработать комплекс мер поддержки перспективных отраслей городской экономики, в том числе туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Петербург принял меньше иностранцев, чем ожидалось. Всего в город прибыло около 6,9 млн туристов, из них 3,7 млн были внутренними, региональными путешественниками.

По оценке Всемирной туристской организации ООН, исходя из гостиничной инфраструктуры, состояния дорог и аэропорта, а также количества местных жителей, Петербург в состоянии принимать до 13 млн туристов в год. «В прошлом году к нам приехало 7 млн туристов, можем принять 13 млн, а хотим 15 млн», — заявил в июле текущего года глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. Власти Петербурга и эксперты также уверены, что облегчение визового режима даст значительное увеличение туристического потока.

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При этом наиболее быстрыми темпами в Петербурге растет число китайских туристов. По предварительным данным, за первые полгода количество путешественников из Китая в Петербурге увеличилось на 140% по отношению к прошлому году, в Смольном ожидают, что к концу 2017-го турпоток из Китая увеличиться вдвое. Количество туристов из других стран устойчиво растет на 10%.

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