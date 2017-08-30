Мадрид, 30 августа, 2017, 16:03 — ИА Регнум. «Северокорейская ракета, пущенная в понедельник (28 августа, — прим. ИА REGNUM ), разделила мир, — считает испанский информационно-аналитический портал El Confidencial. — Китай и Россия обвиняют США в эскалации напряженности. Количество и громкость голосов, считающих, что никакие санкции на КНДР нужного воздействия не окажут, а нужны переговоры, нарастает. И при этом ни Вашингтон, ни Пхеньян не стремятся помогать тем, кто пытается поспособствовать наведению между ними мостов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени

«Весь мир единодушно осуждает Северную Корею за запуск ракеты над Японией. Но и в этой ситуации РФ и КНР находят возможность и причину критиковать Соединенные Штаты за то, что они не способствуют разрядке, а наоборот, способствуют росту напряжения, помахивая своим ракетно-ядерным кулаком, завуалировано намекая на возможность его применения, — отмечает корреспондент издания Даниэль Ириарте. — Российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвиняет даже Вашингтон в том, что это он своими подковёрными усилиями заставил КНДР произвести запуск ракеты над Японией, который формально оправдывает участие США в совместных с Южной Кореей учениях Ulchi Freedom Guardian. В том же духе высказывается представитель китайского МИДа Хуа Чунинг, попросивший стороны «отказаться от провокаций, а Сеул и Вашингтон — отменить запланированные маневры». Это, по мнению китайского дипломата, даст возможность смягчить ситуацию на полуострове и обеспечить в регионе мир и стабильность. Давление и санкции, как считает китайский специалист, решить проблему в корне не могут. Рябков поддержал коллегу, заявив, что ресурсы влияния на КНДР санкциями исчерпаны».

Испанский аналитик полагает, что «Северной Корее нужны новые запуски ракет для того, чтобы вернуться за стол переговоров. Россия считает, что денуклеаризация КНДР военным путем невозможна, и тоже голосует за «круглый стол», дебаты за которым должны идти параллельно работам по обеспечению безопасности на Корейском полуострове».

«Военная альтернатива мирным переговорам слишком ужасна, чтобы ее рассматривать, как вариант решения проблемы», — резюмирует Ириарте.

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