Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным объединить Санкт-Петербург и Ленинградскую область в один субъект Федерации. По мнению депутата, это поможет, в частности, решить проблему строительства новых районов, которые многими воспринимаются как «гетто», на границе города и области.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

«В Ленинградской области очень любят построить кучу многоэтажных домов в капустных полях на границе с Санкт-Петербургом. Чиновники поменяются, а жуткие дома с людьми — останутся. Как остановить чиновников и муниципалов от непродуманных решений? Только объединение города и области в один субъект!» — написал Милонов 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

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Депутат полагает, что объединение Петербурга и Ленобласти поможет решить и некоторые другие областные проблемы.

«Видимо, именно объединение даст шанс Выборгу снова стать красивым и ухоженным, а капустным полям остаться сельхозугодьями. Нам не нужно столько квартир — город не может расширяться бесконечно», — убежден Виталий Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости тесной координации градостроительной политики с соседней Ленинградской областью в рамках Петербургской агломерации.

«Всерьез обсуждать будущее города вне Санкт-Петербургской агломерации «сегодня не имеет смысла», — заявил Полтавченко и посетовал, что вокруг Петербурга появился «каменный лес» из новостроек на бывших сельскохозяйственных землях.

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Добавим также, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не раз заявлял, что идея объединения Петербурга и Ленобласти в настоящий момент непродуктивна и не имеет смысла, поскольку область — не дотационный регион и самостоятельно решает свои экономические и социальные проблемы.

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По прогнозам экспертов, к 2030 году население зоны интенсивной урбанизации вокруг Санкт-Петербурга, включающей в себя 58 населенных пунктов Ленинградской области, возрастет вдвое, достигнув 1,5 млн человек. При этом к 2020 году среднегодовая численность населения города составит порядка 5,42 млн человек.

Напомним, последний раз идея объединения Петербурга и Ленобласти прозвучала в апреле 2016 года. Тогда спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ, но не потому, что «там плохие губернаторы», а в связи с тем, что некоторые регионы «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин». Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты единогласно высказались тогда против этой идеи.

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