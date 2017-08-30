Москва, 30 августа, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Расширение полномочий муниципальных образований в решении вопроса о дате начала учебного года в школах предусматривает внесенный на рассмотрение в Государственную думу законопроект.

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Нововведение предложено депутатами Михаилом Дегтяревым, Борисом Чернышовым и Вадимом Деньгиным (ЛДПР). Предлагается прописать:

«В образовательных организациях учебный год начинается 1 сентября, если орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования в силу климатических или иных условий не установит дату начала учебного года с 1 октября».

Отметим, что учебный год в школах должен заканчиваться «в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы».

Депутаты обращают внимание на то, что российская территория включает очень разные климатических зоны. Кроме того, в разных регионах есть свои национальные, социальные и прочие особенности, обуславливающие необходимость нового подхода к определению даты начала учебного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последней декаде августа в СМИ появилась информация о переносе праздничной линейки школьников с 1 сентября на 4 сентября в связи с мероприятиями по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

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