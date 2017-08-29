Хабаровск, 29 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Жестокий Хабаровск, месть таксисту, преступные кланы в хабаровских лесах и как разбудить Комсомольск-на-Амуре, — самые заметные события Хабаровского края в обзоре ИА REGNUM.

Khabarovskadm.ru Хабаровск

Хабаровск имеет все шансы получить «звание» «самого жестокого города России»

Еще не успела общественность прийти в себя после жутких подробностей «дела живодерок», еще не завяли цветы на месте гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, как страну потряс новый скандал — с таксистом, заставившим юных пассажирок, не заплативших за проезд, умыться зеленкой. Суровые хабаровские нравы проанализировал городской депутат Евгений Смолькин на страницах портала «Дебри — ДВ».

«Меня очень возмутили сцены насилия над девочками, которые этот таксист выложил в интернет. Нормальный мужик со здоровой психикой на такую дикость никогда не пошел бы. Для этого надо быть женоненавистником. Да и телосложение этого таксиста не впечатляет, по нему сразу видно, что на протяжении всей жизни он, видимо, не мог похвастаться силой перед мужским полом, и, видимо, у женского пола этот таксист никогда не пользовался успехом, вот и нашел возможность отомстить всему миру за свои неудачи и самоутвердиться, унижая слабых девчонок, которые не могут ему ответить. Если бы я проходил мимо и увидел такую сцену, то, наверное, мне бы не хватило сил сдержаться и не надрать уши этому таксисту», — поделился возмущением парламентарий.

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Депутат и правозащитник Евгений Смолькин пообещал предельно внимательно следить за действиями правоохранительных органов, занятых расследованием этого происшествия. Он заявил также, что намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении таксиста-садиста.

«Око за око»: в деле хабаровского таксиста одна жестокость порождает другую

ИА «Амурмедиа» приводит видеозапись, размещенную в социальных сетях. На экране видно, как некие «народные мстители» поймали таксиста, ранее заставившего девушек умыться зеленкой, и заставили умыться зеленкой его самого. Видео сопровождает комментарий адвоката, который сообщил, что таксист совершил уголовное преступление, а также перечисляет санкции, предусмотренные законом.

Такими темпами скоро половина населения Хабаровска рискует «позеленеть».

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В лесах Хабаровского края нашли следы преступных кланов

Бригады «черных лесорубов» орудуют в хабаровской тайге. В этом убедились активисты регионального отделения ОНФ в ходе проведенного рейда, а результатами наблюдений поделились с ИА «Востокмедиа».

В лесах района им. Лазо обнаружены следы незаконных вырубок. Фронтовики отметили, что сегодня в регионе сотни квадратных километров леса фактически бесконтрольны, а «некоторые сотрудники лесничеств и леспромхозов давно стали участниками коррупционных схем». Ведётся сбор доказательной базы конкретных случаев сговора — её передадут правоохранительным органам.

Отмечается, что в хабаровской тайге работает сегодня настоящий «интернационал» — рабочие из бывших союзных республик. Работают как в легальных, так и в нелегальных компаниях.

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«Фактически в крае сложилось несколько своеобразных преступных кланов, оказывающих влияние на всю отрасль», — подчеркнул эксперт Хабаровского центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса Олег Губарец.

В ходе рейда активисты нашли многочисленные подтверждения бесконтрольной деятельности «чёрных лесорубов». На всём протяжении сети лесовозных дорог заметны последствия незаконных рубок, в чаще несложно «наткнуться на лесозаготовительную технику без номеров, лесорубов без документов и лесников без совести».

Собранные фото‑ и видеодоказательства уже переданы активистами ОНФ в краевое управление полиции.

Из Комсомольска-на-Амуре будут делать «Город будущего»

Зампред правительства Хабаровского края Дмитрий Волков о первых итогах реализации долгосрочного плана развития города Юности рассказал ИАА «Восток России».

«Определить, как движется работа, несложно. Не летал самолет из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток — полетел. Не было загрузки у «Амурского судостроительного завода» — заказы появились. Не работал завод «Амурметалл» — завод из банкротства выведен, новый собственник, власти края и Минпромторг обсуждают, как его развивать дальше», — перечислил чиновник.

Разработана концепция развития агропромышленного кластера, три предприятия, которые составят основу кластера, вошли в ТОР.

Основой Комсомольска будущего Дмитрий Волков считает, безусловно, заводы. Но к заводам необходимо сформировать общественные пространства. И работа в этом направлении идет полным ходом. Создаются парки, скверы, близится к завершению реконструкция драматического театра. Приведен в порядок речной вокзал, который еще недавно вызывал у горожан недовольство.

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План развития города предусматривает и снятие барьеров для развития бизнеса, и новые возможности для предпринимателей. Между тем зампред правительства Хабаровского края, отвечающий за реализацию комплексного плана по развитию Комсомольска-на-Амуре, оценивает и риски: сегодняшняя программа по развитию города — седьмая по счету. Все они шли по одному образцу. Была государственная задача, под нее выделялись большие средства. Получался, казалось бы, рывок. Последний такой был в 1983—1990 годах, когда город развивался бешеными темпами. Но успех длился недолго. Для того чтобы все получилось, чиновник полагает необходимой «новую идеологию»: «Город нужно будить». Если получится с вовлечением граждан и бизнеса в проекты по благоустройству, если каждый начнет что-то делать, то в будущем можно ставить вопрос об особом статусе города.