Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на концессию по созданию линии скоростного трамвая из района Купчино через пригородный поселок Шушары в активно застраиваемый микрорайон Славянка в Пушкинском районе. Об этом сообщили 28 августа в городском комитете по инвестициям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Маршрут линии скоростного трамвая до Славянки

Заявки на конкурс принимаются до 10 октября. Концессионное соглашение планируют подписать в марте-апреле 2018 года. Срок действия соглашения составит 30 лет.

Концессионер должен будет привлечь инвестиции в объеме 26 млрд рублей, разработать проект, построить линию скоростного трамвая протяженностью 21 км между Славянкой и станцией метро «Купчино», возвести специализированное депо для нового подвижного состава, который еще предстоит закупить.

Расчетные затраты будущего инвестора на протяжении 30 лет на данный момент оценили в 89,6 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство, содержание всей линии скоростного трамвая, затраты на перевозку пассажиров.

Сейчас жителям Славянки приходится добираться в центр Петербурга по Московскому шоссе, которое в час пик стоит из-за серьезного потока большегрузов. Люди могут воспользоваться железной дорогой из Пушкина, но до станции «Царское Село» еще необходимо добраться на общественном транспорте, который стоит в пробках.

Добавим, что транспортные проблемы жителей Славянки, которые в настоящее время с большим трудом могут добраться до Петербурга, всерьез обеспокоили Смольный. В начале августа стало известно, что может появиться новая узкоколейная железная дорога от Купчино до жилого района Славянка.

«Запуск узкоколейки не отменяет строительство линии скоростных трамваев. Думаю, что с учетом роста населения в Пушкинском районе и в пригородах, любые транспортные решения будут востребованы жителями», — заявлял вице-губернатор Константин Серов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа также стало известно, что вторую линию скоростного трамвая от строящейся станции метро «Южная» до города Колпино построят за три года и 15,7 млрд рублей. Предполагаемый пассажиропоток в 2020 году составит 12 млн пассажиров в год, а к 2040 году возрастет до 40 млн пассажиров год. Трасса для скоростных трамваев пройдет параллельно Софийской улице. Оба проекта будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Добавим, сейчас на принципах ГЧП уже реализуют проект «частного трамвая» в Красногвардейском районе. Проект модернизации трамвайных линий реализует ООО «Транспортная концессионная компания», созданная группой «ЛСР». Скоростной трамвай позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Красногвардейского района. Перспективный пассажиропоток «частной» трамвайной сети оценивается в 33,2 млн человек в год.