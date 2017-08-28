В РФ утверждена программа развития сельского хозяйства до 2025 года
Москва, 28 августа, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В России утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Основной целью программы является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции.
Программой предусмотрено формирование условий для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса.
Кроме того, программа направлена на привлечение инвестиций в АПК.
Программа будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета (26,1 млрд рублей) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.
Оценка эффективности программы будет оцениваться на основе системы целевых индикаторов, к которым, в частности, относится повышение инновационной активности в сельском хозяйстве.
Координировать реализации программы будет Минсельхоз России, ответственные исполнители программы — Минсельхоз и Минпромторг РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза за три года: с 43 до 25 млрд долларов в 2016 году.
Для поддержки российского АПК правительство РФ увеличило господдержку агропромышленного комплекса и усовершенствовало ряд инструментов поддержки.
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