Импорт продовольствия сократился почти в два раза — Ткачев

Москва, , 10:11 — REGNUM Поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза за три года: с 43 до 25 млрд долларов в 2016 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Для поддержки российского АПК правительство РФ увеличило господдержку агропромышленного комплекса и усовершенствовало ряд инструментов поддержки.

Поддержка отрасли из федерального бюджета выросла на 27%: с 190 млрд руб. в 2014 году до 242 млрд рублей в 2017 году.

Минсельхоз России более чем в пять раз увеличил объёмы господдержки по возмещению части затрат сельхозтоваропроизводителей на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (до 2,5 млрд рублей), что позволило всего за один год в 1,5 раза повысить темпы закладки садов (ежегодно площадь закладки садов в целом по России превышает 14 тыс. га садов, из них интенсивного типа порядка 10 тыс. га).

Создан новый механизм льготного кредитования в сфере АПК по ставке не более 5%.

Реализован принцип «одного окна», позволяющий сельхозтоваропроизводителю или фермеру подать документы на получение льготного кредита в уполномоченный банк и не отвлекать оборотные средства на обслуживание кредитов по коммерческой ставке в ожидании получения компенсаций из бюджета.

В целях приоритетного развития фермерства каждым регионом установлена доля субсидий, направляемых на льготное краткосрочное кредитование малых форм хозяйствования.

Также увеличена грантовая поддержка фермеров, малых форм хозяйствования и сельхозкооперации. С 2017 года размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством, увеличен с 1,5 млн до 3 млн рублей, а для семейных животноводческих ферм — с 21,6 млн до 30 млн рублей.

Все эти меры в комплексе позволили запустить процессы импортозамещения в отрасли: наиболее существенные результаты достигнуты в мясной отрасли. Доля импорта в потреблении свинины сократилась в три раза (с 26% в 2013 году до 8% в 2016 году), а мяса птицы — в 2,5 раза (с 12% в 2013 г. до 5% в 2016 г.).

В два раза сократился ввоз импортных овощей (с 866 тыс. тонн в 2013 году до 463 тыс. тонн в 2016 году), при этом с каждым годом возрастает сбор отечественных овощей. За последние три года производство тепличных овощей увеличилось на 30%.

«Чтобы сохранить полученный импульс к развитию, важно в дальнейшем не снижать объемы господдержки. Это главный стимул для инвестиций в аграрный сектор», — подчеркнул Ткачев.

По его мнению, Россия может торговать не только нефтью, но и стать ведущей мировой аграрной державой, это открывает большие возможности для динамичного развития экономики в целом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2014 года Россией были введены ответные меры на санкции, предусматривающие ограничение на ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и ряда других наименований сельхозпродукции и продовольствия.

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