Барнаул, 28 августа, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Организаторам митинга в защиту зелёных насаждений, массовая вырубка которых началась в Барнауле, не удалось собрать внушительного количества своих сторонников. Как сообщил сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов мероприятия Егор Галкин, сказались время (утро понедельника), место (далеко не возле вырубаемой аллеи АлтГТУ). К тому-же, по его словам, организаторам в городской мэрии разрешили пригласить на митинг не более 50 человек.

Маргарита Кретинина Барнаульцы, обеспокоенные программой по уничтожению «аварийных» деревьев, вышли на митинг

Маргарита Кретинина Митинг сторонников сохранения «аварийных» деревьев был немногочисленным

Тем не менее, те 45 барнаульцев, которые узнали о митинге (информация о нем распространялась только в соцсетях) и смогли найти время прийти, приняли резолюцию. В документе выражено категорическое несогласие с уничтожением зеленых зон по всему городу.

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«Мы считаем, что из 1601 дерева, которые предполагается вырубить в 15 зонах, можно сохранить значительную часть. Посадка 798 деревьев, вместо 1601, в полной мере не восполняет ту потерю, которая будет нанесена городу», — отмечают участники митинга.

Они также обеспокоены тем обстоятельством, что обследование деревьев на предмет уничтожения производилось агрономом, который напрямую связан с компанией, выигравшей тендер на снос деревьев.

«Мы абсолютно уверены, что из 148 деревьев, которые хотят вырубить возле сквера АлтГТУ (Политеха), можно сохранить от 20 до 30 деревьев. Такая же ситуация сейчас складывается на ул. Льва-Толстого, на мемориале Славы, на Ленинском проспекте, речь идет про участок от ул. Молодежной до ул. Союза-Республик и от ул. Никитина до ул. Анатолия», — заявляют организаторы митинга.

Именно поэтому они намерены добиться приостановки вырубки зеленых зон в Барнауле и проведения независимой экспертизы деревьев (с опубликованием результатов в свободном доступе). Также общественники рассчитывают на проведение круглого стола с привлечением всех заинтересованных лиц и публичные слушания.

Напомним, после того, как в мэрии обнародовали планы массовой вырубки зелёных насаждений в аллее Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), некоторые горожане усомнились, что под сруб пойдут старые, или, как коммунальщики выражаются, «аварийные» деревья.

Маргарита Кретинина Барнаульцы, голосующие за сохранение зелёных зон и «аварийных» деревьев, вышли на митинг

Блогер Игорь Янцен и Егор Галкин признались, что до сих пор не могут избавиться от подозрения, что массив «аварийных деревьев» мог быть подогнан под план. И это несмотря на то, что в конце прошлой недели, после публикации на ИА REGNUM статьи, мэрия Барнаула на своем официальном сайте разместила фотографии деревьев, которые в действительности уничтожают коммунальщики.

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«То, что опубликовала администрация — это выглядит как провокация. Действительно, некоторые деревья уже требует сноса и являются аварийными, но среди всех деревьев, которые сейчас вырубают, есть действительно здоровые. Фотографии Янцена тому подтверждение. Я лично сам видел как срубают здоровые деревья», — заявил Егор Галкин. Он надеется, что организаторам митинга удасться убедить исполнителей проекта ещё раз обследовать деревья, определённые к уничтожению и замене.

Текст принятой резолюции городские власти получат завтра. 30 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не оставляют надежду добиться сохранения деревьев и жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А в Барнаула. Они полагают, что проект по благоустройству требует доработки и дополнительного соглашения, согласно которому коммунальщики гарантированно восстановят озеленение.