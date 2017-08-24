Светлана Шаповалова, , 12:49 — REGNUM

Многие из нас могли бы вспомнить историю, когда становилось не по себе от вида деревьев, спиленных в родном дворе. Особенно, если эти тополь или березка росли на твоих глазах и ты сам или твои близкие (многих уже не стало) принимал участие в их посадке. Оставим пока за скобками символизм и традиции этого процесса, но уже само то, что двор в один момент безвозвратно изменился, и твоего мнения при этом никто не спрашивал, не может не волновать. В Барнауле, где этим летом запланировано убрать более 1,5 тысяч старых деревьев, без таких историй не обошлось.

Правда, в первом случае речь идет о массовой вырубке зелёных насаждений не во дворе жилого дома, а в аллее Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Коммунальщики «Горзеленхоза» хоть и утверждают, что под сруб пойдут старые, или, как они выражаются, «аварийные» деревья, все равно сложно избавиться от подозрения, что массив «аварийных деревьев» был подогнан под план.

Напомним, всего там планируется заменить порядка 136 стволов, но те, кто выступает против, уже готовятся выйти на митинг.

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«На улице Привокзальной снесли почти всё, но оставили яблони. Такие же яблони у АлтГТУ выносят практически полностью, рассказывая, что внутри труха и прочее. При этом оставляют липы. Но на Ленинском такие же липы вырубают полностью. Думаю, очевидно, что нужно спилить указанное количество плюс-минус, вот и придумывают аварийность», — поделился своим наблюдением блогер из Барнаула Игорь Янцен.

Кстати, недавно он сфотографировал посадки, которыми три года назад заместили деревья на проспекте Ленина. Судя по этим изображениям, растительность, высаженная между елей, пышнее не стала.

«Между тем, аллею у «политеха» предлагается почти полностью вырубить и высадить там трехметровые деревья. При этом нам говорят, что уже через пару лет там появится густая растительность», — досадует барнаулец.

А вот жители дома по ул. Папанинцев, 121а, у которых поначалу возникло подозрение, что проект, предусматривающий «закатку двора в асфальт» и вырубку деревьев, будет выполнен без согласия на то жильцов, похоже, передумали «воевать». После статьи ИА REGNUM на официальном сайте Барнаула появилось сообщение об итогах встречи жильцов с кураторами проекта «Формирование комфортной городской среды» в ОНФ и руководством УК «Центральная».

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«Перед началом производственных работ по проекту «Комфортная городская среда» часть жителей дома по ул. Папанинцев, 121а предложила снести деревья, которые не только засоряют дворовую территорию пухом и листвой, но и представляют угрозу падения веток. Другая часть настаивала на том, чтобы все деревья оставить, в том числе и аварийные. <…> На встрече некоторые горожане усомнились в подлинности протокола общего собрания собственников дома, однако представители управляющей компании предоставили копию подписанного весной протокола, подтверждающего согласие большинства жильцов дома на включение двора в проект», — говорится в сообщении барнаульской мэрии.

Городские власти заверили, что в марте 2017 года жильцы дома выбрали ответственного за утверждение эскиза благоустройства, который и согласовал предложенный эскиз дворовой территории жилого дома.

«По согласованному проекту во дворе по ул. Папанинцев, 121а предусмотрено асфальтирование 2 044 кв. метров территории с обустройством парковки, тротуара, заменой люков, освещением и установкой огороженной детской площадки с песочницей, горкой, каруселью, гимнастическим городском, скамьей и безопасным покрытием», — подчеркнули в мэрии, заверив, что к финалу встречи жильцы дома приняли окончательное решение о сносе деревьев.

«Взамен их будут высажены яблони либо липы. Расходы на посадку деревьев взял на себя подрядчик», — отмечается в официальном сообщении городских властей.

С одной стороны — хорошо, что стороны продемонстрировали готовность к диалогу и взаимодействию в решении возникших вопросов, но с другой — хотелось бы уверенности, что все озвученное будет реализовано на практике.

«Неплохо было бы подписать дополнительное соглашение к контракту по благоустройству нашего двора, где будет указаны меры компенсационного восстановления, а именно посадка 10 крупномерных деревьев, с годовой гарантией. В проекте, кстати, про это забыли в нарушение природоохранного законодательства», — полагает Евгений N. — один из жильцов дома по ул. Папанинцев, 121а.

Интересна в этой теме и позиция Общественной палаты Барнаула. Тех, кому не по душе происходящая вырубка, чуть ли не к провокаторам причислили.

«Лично мне непонятно поведение отдельных жителей города, которые в своих заявлениях дают искаженную информацию о реальных процессах благоустройства Барнаула. Они утверждают, что вырубка ведется не там, где нужно, исчезают уютные уголки города. Я считаю, эти высказывания не соответствуют действительности. Кто-то желает заработать такими высказываниями ложный, дутый авторитет. Между тем администрацию города поддерживают и жители, и мы, члены Общественной палаты. Вопросы озеленения и вырубки решают высококлассные профильные специалисты, которые могут разобраться, требуется ли убрать конкретное дерево или сохранить. Все эти годы проблема сноса старых, перестойных деревьев стояла в полный рост — жители спрашивали, почему больные деревья не убирают. Сегодня это делается комплексно, силами МУП «Горзеленхоз», — заявил заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

Видимо, тем, у кого после этих слов все-же остался осадок по поводу происходящего, стоит впечатлиться информацией о том, что в этом году Барнаулу выделены рекордные суммы денежных средств для благоустройства города, его озеленения, посадки цветов и деревьев.

«Уже посажено в этом году 379 кустарников и 318 деревьев — на Взлетной, Смирнова, Власихинской улице, Юрина, высажено 489 259 корней цветочной рассады, из них 30 000 ковровых, 455 000 однолетних. Снесено 73 дерева, выкорчевано 73 пня, посажено 82 крупных березы. По проспекту Калинина от площади Октября до улицы Сизова снесено 135 деревьев, выкорчевано 135 пней, высажено 125 трехметровых тополя. Всего на проведение данных работ затрачено 6 404 966 рублей, из них 3 млн. краевых средств», — отмечают в мэрии Барнаула, а общественники из общественной палаты даже дают совет, кому за все это нужно сказать «спасибо».

Справедливости ради отмечу, что за последние годы столица Алтайского края действительно преобразилась и изменилась в лучшую сторону. Властями сделано очень много для сохранения исторического наследия и развития туристического потенциала. Чего только стоит проект «Барнаул — горнозаводской город».

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Но с каждой новой новостройкой в «старой» части Барнаула, с каждым спиленным деревцем сложно избавиться от ощущения «некомфортной среды» и когнитивного диссонанса: в Год экологии Барнаул избавился от десятков, сотен деревьев.

Я знаю, моё дерево

Не проживёт и недели,

Я знаю, моё дерево

В этом городе обречено…

(Виктор Цой)

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