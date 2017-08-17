Барнаульцы намереваются выйти на митинг против масштабной вырубки деревьев

Барнаул, , 14:18 — REGNUM Этим летом в Барнауле запланировано убрать более 1,5 тысяч старых деревьев. Но почти каждая вырубка сопровождается недовольством горожан, привыкших к зелени и её очертаниям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Особенно болезненно общественностью воспринято намерение убрать большую часть деревьев в сквере у здания Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

«Ситуация настолько абсурдная, что мы все же решили выйти на митинг в защиту сквера около политеха. Завтра идем уведомлять администрацию об этом, ведь только так возможно остановить вырубку прекрасной зеленой зоны возле «сковородки» АлтГТУ!», — проинформировал в соцсети модератор одной из барнаульских групп Егор Галкин.

Пространство, именуемое «сковородкой», занимает почти 2 гектара. Здесь можно увидеть самые разные деревья и кустарники — от голубых елей, рябины, яблони, вишни, сирени, ирги, черемухи, липы до акации и абрикоса. О том, как создавался этот сад в интервью газете «Алтайская правда» в 2015 году рассказывал старейший преподаватель технического университета, профессор кафедры технологии машиностроения Владимир Гончаров:

«Это был конец 60-х — начало 70-х годов. Деревья и кустарники покупали и преподаватели, и сами студенты, один саженец тогда стоил 15 копеек. И в субботник все дружно выходили и работали в нашем саду. Ведь одно дело — посадить дерево, а другое — вырастить. И сейчас многие бывшие студенты, когда приходят на встречу выпускников, обязательно хотят сфотографироваться у родного дерева — у яблоньки, которую высаживали, у черемухи, под которой целовались, или липы, у которой сидели и зубрили экзаменационные вопросы. Когда наш сад зацветает, душа радуется. Даже если вы уже давно не студенты, не стесняйтесь, приходите в наш сквер. Ведь любоваться природой, как и учиться, никогда не поздно!»

И вот спустя два года после интервью, действительно может стать «поздно». На многих деревьях появились яркие пятна бордовой и коричневой краски, означающие, что дерево подлежит уничтожению. Работы по вырубке проводятся и финансируются в рамках большого проекта по озеленению Барнаула.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что необходимо делать определенное обновление, неизбежное, как и на любом участке огорода или сада. У многих барнаульцев с постройки корпуса АлтГТУ, заложенного еще ректором Василием Радченко, на слуху «Дунькина Роща». Конечно ее жалко», — отметил в программе «Вести-Алтай» первый проректор АлтГТУ Евгений Зрюмов. По его словам, в сквере будет заменено порядка 136 стволов.

«Неспециалистов эта цифра, наверное, повергнет в шок, но если вы прогуляетесь по всей территории и внимательно посмотрите, то увидите, что некоторые стволы переплетены в одном дереве. Это свидетельствует о том, что дерево больное и необходимо делать замену. Это не значит, что всё вырубят до корня, на этих местах появятся новые деревья: яблони, рябины, липа, черёмуха, ель. Всё это украсит нашу площадь и будет радовать горожан», — полагает проректор.

Среди всех деревьев парка самыми высокими и широкими являются тополя, которые растут в сквере уже полвека. Именно они, в основном, и подлежат замене. Но для некоторых педагогов, которые трудятся в вузе не одно десятилетие, эти деревья стали родными. Им жаль с ними расставаться.

«Если эти деревья убрать, то откроется улица Димитрова. Там осталась единственная сосна, сохранившаяся от Дунькиной рощи. Ей очень много лет, но выглядит она хорошо, опровергая все претензии к старым деревьям. Потому что на самом деле деревья живут гораздо дольше, чем это принято считать у обывателей. Профессионал назовёт совсем другие цифры. В условиях города деревья приспосабливаются и живут долго», — полагает кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии Алтайского государственного технического университета Любовь Бельдеева.

По её мнению, прежде чем принимать решение о сносе того или иного дерева, его должен обследовать профессионал. В данном случае решение принималось агрономом Горзеленхоза, его компетенции недостаточно.

Кандидата технических наук, доцента кафедры инженерной экологии Алтайского государственного технического университета Любовь Бельдееву тоже настораживает, что деревья не были обследованы профессионалами.

«У нас прекрасный агроном в Горзеленхозе, но у него другая специальность. Грамотный проект могут разработать, например, на кафедре ботаники или в Институте Лисавенко. У нас полно профессионалов, есть учёные с мировым именем, но их не привлекают к этой работе», — привела довод преподаватель.

Но, судя по словам научного сотрудника центра декоративного садоводства ФГБНУ НИИС им. Лисавенко, кандидата сельскохозяйственных наук Галины Синогейкиной, как раз эксперты с ним не согласны.

«Очень многие деревья в Барнауле находятся в аварийном состоянии и существует необходимость в их сносе. В городских условиях деревья стареют гораздо быстрее, чем в природе. Часто в возрасте 20−30 лет они уже имеют неприглядный вид. На таких деревьях могут появиться мхи, лишайники, которые разрушают древесину, делают ее непрочной, рыхлой. Эти деревья становятся опасными для жителей и гостей», — заявила Галина Синогейкина.

Её мнение поддерживает заведующий хозяйством Алтайского государственного технического университета Пётр Молостов.

«Когда я слышу, что «нужно привлекать профессионалов и специалистов», то я не знаю, какие тут нужны специалисты… Если я вас сейчас подведу к любому дереву, которое сносится, и просто по нему постучу, то вы поймёте, что оно внутри либо пустое, либо с него труха сыпется… И я могу вас заверить в том, что мы ни одной травинки не дадим здесь лишней убрать, мы душой очень болеем за этот парк. Особенно мы болеем за то, чтобы в парке осталась наша визитная карточка — наши яблони. Ведь, когда они здесь цветут, это очень красиво», — подчеркнул Пётр Молостов.

Между тем в социальных сетях уже опубликованы сотни комментариев с просьбами не трогать сквер:

«Хватит издеваться над насаждениями. Растут столько лет и пусть себе растут, людей радуют»; «Я помню маленькая была и такие деревца яблоньки мы садили в день победы ветеранам в месте с ними», — пишут барнаульцы. Но, судя по всему, проект с вырубкой деревьев, несмотря не протесты, ожидает такая же судьба, что и «лестничную» историю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году многие горожане противились демонтажу лестницы бывшего ВДНХ, созданной в 60-е годы по проекту архитектора Виктора Казаринова. Хотя объект уже давно находился в запущенном состоянии, и, как говорили в мэрии, стал небезопасным в эксплуатации, говорили о «попрании памяти», а многие барнаульцы приходили, чтобы проститься с лестницей парка и сделать последнюю фотографию на память. Но уже спустя полгода, после того как в рамках проекта «Барнаул — горнозаводской город» на месте демонтированной конструкции возвели новую, даже оположивание склона бывшей ВДНХ, для которого потребовалось потревожить могилы старинного кладбища перестали воспринимать как «акт неслыханного вандализма». Сейчас, спустя год, лестница является одним из излюбленных мест прогулок и фотосессий горожан даже в зимнее время.

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Всего в этом году году в Барнауле будет благоустроено 15 зеленых зон на улицах Профинтерна, Короленко, Никитина, Деповской, проспектах Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади.

По данным городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, на этих территориях уберут 1 601 утратившее свой декоративный вид дерево и вырезано 41 812 кв. метров поросли. Взамен снесенных деревьев высадят крупномерные деревья и кустарники (черемуха Маака, яблоня, клен, орех маньчжурский, рябина, липа, ель, осина, груша, тополь, жасмин) — всего 1 891 единица.

Проект полностью финансируется из федерального бюджета. В общей сложности городу выделено 35 миллионов рублей.

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