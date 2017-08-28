Хабаровск, 28 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В Хабаровске по факту инцидента в такси полиция начала доследственную проверку: на видео, опубликованном на YouTube-канале «вХабаровске», было запечатлено, как таксист заставил двух девушек умыться зеленкой за неоплату проезда.

My-uber.ru Такси

По словам представителя УМВД России по Хабаровскому краю, на видео есть признаки противоправных действий. Полиция устанавливает личности водителя такси, девушек и других участников инцидента.

В ролике видно, как водитель такси наливает в ладони девушки зеленку и заставляет умыться. У второй пострадавшей лицо уже испачкано. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, а еще кто-то снимал инцидент на видео.

О том, что девушки «без денег ездят», говорит один из мужчин на видео. Также они шутят, что теперь пострадавшие станут героинями YouTube. Девушка, которую принуждают умываться зеленкой, плачет, вторая пытается спрятать испачканное зеленкой лицо в ворот кофты.

Уточняется, что по факту произошедшего в полицию с заявлениями никто из фигурантов видео не обращался.

В Омске в мае в отношении водителя такси, похитившего и облившего зеленкой клиента, было возбуждено уголовное дело. Таксист заявил, что клиент отказался оплачивать услуги — он и его подельник решили скрыться, не заплатив.

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Увидев, что мужчины убегают, выйдя из такси, водитель догнал одного из пассажиров и нанес по его ногам два удара пластиковой трубой, затем довел до своего автомобиля и, схватив за шею сзади, насильно затолкал в багажное отделение. После этого водитель отвез нетрезвого мужчину на улицу 2-я Учхозная, где заставил облить лицо зеленкой, после чего отпустил.

Все происходящее он записал на камеру мобильного телефона и выложил в сеть интернет. Водитель такси задержан. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Центрального округа. Его обвиняют по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее водители такси неоднократно становились фигурантами и других резонансных происшествий. Так, в январе 2017 года в Москве водитель такси вытолкнул из автомобиля пассажирку с двухлетним ребенком, в результате чего мальчик упал и получил травму головы. У него были диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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Позже мама пострадавшего мальчика пояснила — негодование водителя вызвало то, что во время посадки в машину ребенка поставили ногами на заднее сиденье. По окончании поездки он потребовал от женщины почистить обивку.

Однако та объяснила таксисту, что сиденье чистое, так как малыша вынесли из дома на руках. В ответ мужчина бросился на нее и оттолкнул. Также он ударил бабушку ребенка, державшую мальчика на руках. Водитель такси был задержан полицией.

В Барнауле пассажира таксист избил битой — его не устроил размер платы за проезд. В споре о сумме платы за проезд пассажир приводил аргумент о значительно меньшей стоимости поездка в других службах такси. Но на все аргументы водитель предпочел ответить силовым способом. Он попросту достал биту и нанес клиенту несколько ударов по различным частям тела.

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Избив недовольного клиента, таксист уехал, так и не получив оплаты за проезд. В свою очередь, потерпевший, получив видеозапись камер видеонаблюдения, находящихся на доме, возле которого произошло преступление, обратился в полицию.

Еще один не рядовой конфликт с таксистом произошел в марте в Санкт-Петербурге. Иностранный гражданин 8 марта обратился в полицию и рассказал, что он взял такси, чтобы доехать от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. Водитель автомобиля BMW выполнил просьбу, однако выписал клиенту счет в 16 тыс. рублей.