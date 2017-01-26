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В Москве таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком

Происшествия
Малыша поставили ногами на заднее сиденье

Москва, 26 января 2017, 15:32 — REGNUM  Водитель московского такси вытолкнул из автомобиля пассажирку с двухлетним ребенком, в результате чего мальчик упал и получил травму головы. Таксист агрессивно отреагировал на то, что ребенок задел машину ногой, передает 26 января РЕН ТВ.

Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители устанавливают подробности инцидента.

Позже мама пострадавшего мальчика пояснила — негодование водителя вызвало то, что во время посадки в машину ребенка поставили ногами на заднее сиденье. По окончании поездки он потребовал от женщины почистить обивку. Однако та объяснила таксисту, что сиденье чистое, так как малыша вынесли из дома на руках, уточняет «Лайф».

В ответ, по словам пассажирки, водитель бросился на нее и оттолкнул. За нее заступилась бабушка ребенка, державшая мальчика на руках, однако мужчина ударил и пожилую женщину, из-за чего та упала и уронила малыша. В результате мальчик потерял сознание.

Вскоре после обращения женщин в полицию таксиста задержали. Пострадавший мальчик в настоящее время уже находится дома.

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Происшествия в такси, с таксистами
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