Москва, 28 августа, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В Подмосковье завершил свою работу III Международный военно-технический форум «Армия-2017», сообщили в Минобороны РФ.

Олег Константинов ИА Красная Весна «Армия-2017»

Форум посетили около 700 тыс. человек, в том числе в парке «Патриот» побывали 562 тыс. 974 гостей и участников, а в военных округах и на Северном флоте РФ побывали 135 тыс. 500 человек.

На «Армии-2017» 1209 предприятий и организаций представили 18 тыс. 523 разработки и технологии в сфере обороны и безопасности.

Экспозиция насчитывала более 40 тематических разделов, где демонстрировались самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы вооружения и военной техники российского и зарубежного производства.

В работе международного приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, а также 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран, таких как: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В рамках форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, корпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн «Калашников» и других предприятий военно-промышленного комплекса.

На форму «Армия-2017» прошли динамические показы возможностей современной автомобильной и бронетехники, авиации, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и разведки, специальной техники, ракетного и артиллерийского вооружения, техники инженерных войск и РХБЗ прошли на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота РФ.

К показу привлекались более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России и предприятий промышленности.

Ключевым событие форума стало подписание Министерством обороны РФ 23-х государственных контрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 млрд рублей.

Впервые были заключены госконтракты на поставки боевой машины поддержки танков «Терминатор», танка Т-90М, боевой машины пехоты БМП-3 с необитаемым модулем «Эпоха» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, III Международный форум «Армия-2017» проходил с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье. В 2017 году форум «Армия» проходит не только в Подмосковье, но и во всех четырех военных округах и на Северном флоте РФ. Напомним, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» посетили около 175 тысяч человек. Форум проходит на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума размещается в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м. В ходе форума «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей.

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