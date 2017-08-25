Москва, 25 августа, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Польши Беаты Шидло о репарациях за нацистскую оккупацию могут быть ответом Германии и Австрии на критику с их стороны о нарушении Польшей демократии, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Заявление премьер-министра Беаты Шидло укладывается в общую кампанию, которая последний примерно месяц активизировалась в Польше: когда глава правящей партии Ярослав Качиньский заговорил о репарациях от Германии в счет ущерба, который понесла Польша во время оккупации. Уже стали высказываться другие польские политики и чиновники.

Но здесь не все так однозначно, поскольку, если вспомнить слова министра иностранных дел Витольда Ващиковского, то он более осторожно комментировал эту инициативу. Почему в это дело ввязалась сейчас премьер-министр? Есть комплекс нескольких причин. Первое — у нее у самой сейчас немножко неустойчивое положение в том смысле, что идут разговоры об отставке Шидло. И поддержав таким образом инициативу своего шефа — Качиньского, она четко присягает, что стоит на его стороне в ситуации, когда в самой правящей партии существует определенное брожение.

Второе, это то, что буквально вчера польское правительство приняло проект бюджета на 2018 год, в котором отмечено получение средств из европейских фондов. То есть это те средства, которые Евросоюз должен перечислить полякам. Сумма довольно внушительная, где-то на уровне примерно 65 млрд злотых (15,2 млрд евро).

Но опять же, если мы вспомним политическую ситуацию, то последние месяца два-три, с тех пор как в Польше проходит судебная реформа, в ряде стран — локомотивов ЕС (Германия, Австрия) звучат требования к Варшаве остановиться. И более того, на уровне высокопоставленных немецких и австрийских лиц были высказывания, что если Польша не прекратит вести свою политику таким образом, то выплаты из средств Евросоюза должны быть приостановлены.

То есть можно предположить, что заявление Шидло — и эта вся кампания о получении репараций в Германии — это такой ответ на уровне и политики, и пиара Берлину и Вене. Что не вам говорить о том, сколько и чего должна получать Польша. Что если вы нас будете обвинять в нарушении демократии, то мы поставим вопрос о том, что вы должны нам заплатить за нацистскую оккупацию.

Опять же не будем забывать, что скоро 1 сентября, день начала Второй мировой войны. Соответственно, до этого времени будет усиливаться такой вал выступлений, высказываний. Насколько это перспективно? На мой взгляд, это неперспективно. Но, по крайней мере, поляки будут от своих политиков, министров слушать то, что полякам нравится слушать.

Ранее глава правительства Польши Беата Шидло заявила, что Германия должна выплатить Польше репарации за то, что польские граждане стали жертвами Второй мировой войны. При этом Польша, с ее точки зрения, «говорит о справедливости» — поляки являются «жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен».

Шидло подчеркнула, что хочет напомнить о справедливости, о том, что принадлежит польским гражданам. Она добавила, что у такой позиции есть противники, и призвала их вспомнить, что происходило на территории Польши в 1939—1945 годах.

В июле лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о том, что от возмещения ущерба со стороны Германии Польша никогда не отказывалась. Об этом же говорил в августе министр обороны республики Антоний Мачеревич. С правовой точки зрения, сказал министр, Германия должна платить: от выплат в свое время частично отказалась «советская колония» — Польская Народная Республика (существовала с 1944 по 1989 год), однако отказ от репараций не был закреплен с формально-правовой стороны.

В ответ правительство Германии сообщило, что вопрос о репарациях Польше считается закрытым. А заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер напомнила, что Варшава отказалась от немецких репараций еще в 1953 году и далее не раз подтверждала это решение.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в начале августа заявил, что не только на Германии лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны, но и на СССР. Якобы Советскому государству мировой конфликт был выгоден, потому «СССР напал вместе с Германией» на Польшу.

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