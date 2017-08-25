Казань, 25 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии прекратил производство по одному делу о банкротстве единственного акционера проблемного «Тимер Банка» из Казани и в тот же день принял иск с таким же требованием от «Татфондбанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

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ООО «Новая нефтехимия», кроме того, что является 100% владельцем ПАО «Тимер Банк», — аффилированное лицо «Татфондбанка» с долей участия 17,36%. ООО также также через другую компанию связано с экс-председателем правления ТФБ, обвиняемым в мошенничестве и находящимся в СИЗО.

24 августа суд прекратил производство по иску ООО «ПК «КамПолиБэг» из Елабуги. В качестве финансовых претензий была заявлена сумма 411 тыс. рублей.

Претензии конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк», потребовавшего 24 августа обанкротить ООО «Новая нефтехимия», гораздо больше. Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей. Иск к производству пока не принят, заседание не назначено.

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Напомним, приказом ЦБ РФ «Тимер Банку» продлили срок временного управления ещё на шесть месяцев. Полномочия для госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» были продлены с 21 августа 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до подачи банкротного иска ООО «ПК «КамПолиБэг» взыскал с ответчика долг по договору денежного займа — 400 тыс. рублей и 11 тысяч рублей госпошлины. Решение суда было вынесено в марте 2017 года. В начале августа конкурсный управляющий «Татфондбанка» подал ходатайство о процессуальном правопреемстве по данному иску. Рассмотрение просьбы назначено на 5 сентября.

В базе суда это не единственные финансовые претензии к компании. Так, конкурсный управляющий ООО «Время» пытается взыскать с ООО «Новая нефтехимия» 22,15 млн рублей. Рассмотрение назначено на 27 сентября.

ООО «Новая нефтехимия» участвует в качестве соответчика и в миллиардном споре ЦБ РФ, ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЦБ РФ подал иск 20 февраля 2017 года. В нём он потребовал признать недействительным соглашение о переводе долга и перемене лица в обязательстве от 18 июля 2016 года. Также истец настаивал на применении последствий недействительности сделки. По ней ООО «Новая нефтехимия» приняла на себя обязательства ПАО «Нижнекамскнефтехима» по выплате кредита «Татфондбанку».

Перевести 1,8 млрд рублей долга по кредитному договору ПАО «Нижнекамскнефтехим» не удалось. Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск ЦБ РФ к ПАО «Татфондбанк», нефтехимикам и ООО «Новая нефтехимия» и признал соглашение о переводе долга недействительным. Решение на данный момент обжалуется.

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Напомним, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдется в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнера. 20 февраля Банк России для предупреждения банкротства назначил временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Тимер Банк».

Отметим, за время нахождения под «крылом» АСВ было закрыто несколько офисов банка по Татарии. С 7 августа прекратил работу дополнительный офис в Казани.

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