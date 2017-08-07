Проблемный «Тимер Банк» закрыл очередной офис в Казани

Казань, , 13:26 — REGNUM «Тимер Банк» закрывает очередной дополнительный офис в Казани, сообщается на сайте организации.

«В целях оптимизации региональной сети, руководством «Тимер Банка» (ПАО) принято решение закрыть с 7 августа 2017 г. дополнительный офис, находящийся по адресу: г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.16», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее обслуживание клиентов-юрлиц будет производиться в любом другом офисе банка по соответствующему заявлению. Клиенты-физлица при этом могут обратиться в любое другое подразделение банка.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года «Татфондбанк» выкупил акции «Тимер Банка» и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдется в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ, а 3 млрд рублей — «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк» обслуживание держателей карт. 20 декабря организация временно ограничила выдачу вкладов.

Однако, в феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессиногового партнёра, а 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию. 10 июля банк закрыл два своих офиса в Набережных Челнах и Нижнекамске.

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