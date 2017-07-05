«Татфондбанк» намерен обанкротить своего крупного акционера

Казань, , 15:12 — REGNUM

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» планирует обратиться в Арбитражный суд Татарии с иском о банкротстве своего крупного акционера — ООО «Новая нефтехимия» из Казани. Компания имеет в банке долю в 17,36%. Сообщение о намерении 5 июля внесено в единый федеральный реестр юридически значимых сведений нотариусом Александром Савельевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своё решение конкурсный управляющий обосновал тем, что у компании присутствуют признаки банкротства. По данным Банка России, конечным собственником ООО «Новая нефтехимия» является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО выступают ООО «Газовик», ООО «Траверз компани», кипрская компания «Панмир Сервисез Лимитед» с долей 72,1% и ООО «Аида-Р». Последняя полностью принадлежит Роберту Мусину. Гендиректором этого ООО, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Мусина. В свою очередь, ООО «Аида-Р» — единственный собственник компании с Кипра.

Отметим, с 11 апреля, даты объявления «Татфондбанка» банкротом, конкурсный управляющий сообщил о намерении обанкротить десяток компаний. Среди них — ООО «Татинк-Финанс», ООО «Татсельхозпродукт», ООО «Урман».

Напомним, 19 апреля 2017 года в рамках уголовного дела, подозреваемым по которому проходит Роберт Мусин, было арестовано имущество ООО «Новая нефтехимия». 30 июня Верховный суд Татарии утвердил это решение районного суда.

По версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 53-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив», по учредителю связанной с ООО «Новая нефтехимия». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

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Напомним, глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.