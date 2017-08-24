Мадрид, 24 августа, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Европейский парламент обратится к правительствам государств-членов ЕС с предложением создать «независимый центр сбора жалоб на коррупцию».

Kenneth Catania Крот

Как сообщает испанский информационно-аналитический портал El Economista, «новый орган будет независимой структурой, в обязанности сотрудников которого будет входить проверка поставляемой информации и защита заявителей».

Возможность предания гласности полученных от информаторов сведений предварительно будет обсуждаться в Комитете по правовым вопросам Европарламента.

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Проект создания нового центра подготовлен Комитетом по экономическим и валютным вопросам и будет представлен на обсуждение депутатов 30 августа. По мнению Вирджин Розьер, автора проекта, «создание этого органа даст возможность выстроить многоуровневую систему, которая позволит получать информацию от доносителей как изнутри предприятий и организаций, страдающих отклонениями от юридических и финансовых норм, прописанных в законах, так и от внешних агентов».

Доносителям, по словам Розьер, «должна быть гарантирована конфиденциальность, анонимность, а также защита от противоправных действий лиц, препятствующих осуществлению расследования с целью подтверждения подлинности фактов, изложенных информаторами. Лица, против которых информаторами подаются сведения, должны быть поставлены под контроль, чтобы впоследствии они не могли отомстить доносителям, попытавшись затормозить движение последних по служебной лестнице и карьерный рост».

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