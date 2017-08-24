Арамиль, Свердловская область, 24 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжаются протесты обманутых пайщиков. Так, обманутые дольщики в Арамили намерены объявить голодовку, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Строительство жилого комплекса «Новый свет» должно было начаться в 2015 году, но до сих пор на месте стройки только разрытый котлован и никаких работ не производится. При этом в строительство вложили свои деньги порядка 150 дольщиков. Некоторые из них доведены до отчаяния, наблюдая за замороженной стройкой и понимая, что жилья им дождаться не скоро.

По данным местных изданий, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело, а ситуация находится на контроле областных властей, которые предлагают три варианта решения. Первый касается изменения регионального законодательства с последующим внесением обманутых дольщиков в список инвестпрограммы, второй вариант — это начать поиск благонадёжного инвестора, который в кротчайшие сроки возведёт жильё, а третий предполагает дождаться процедуры банкротства в отношении застройщика, сообщает издание «Новый День».

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Отметим, что именно по третьему варианту была решена проблема обманутых дольщиков жилого комплекса «Первый Николаевский», строительство которого было остановлено в 2016 году. После многочисленных протестов граждан была инициирована процедура банкротства застройщика ООО «УктусСтрой». После этого участники долевого строительства дали согласие на смену застройщика, а Уральский банк Сбербанка открыл кредитную линию на реализацию проекта ООО «Новый застройщик» компании PRINZIP.

«В середине февраля был подписан меморандум, в соответствии с которым компания PRINZIP согласилась завершить проект. В июле все права и обязательства по проекту ЖК «Новый Николаевский» перешли от ООО «УктусСтрой» к ООО «Новый застройщик» Общий объем финансирования составит 950 млн рублей. Первый транш на строительство выдан, работы на площадке уже начались», — сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Ситуация с другим скандальным долгостроем — «Бухта Квинс», начатым ещё в 2008 году, также близка к решению. Жильё должно было быть сдано ещё в 2012 году, но в 2011 году стройка была полностью заморожена. После этого начались активные протесты пайщиков строительного кооператива «Бухта Квинс», которые выходили на пикеты и митинги, а также объявляли голодовки. В итоге им удалось привлечь внимание властей, и после проведённых проверок в 2015 году было возбуждено уголовное дело. В конце 2016 года обвинения в мошенничестве и хищении средств пайщиков были предъявлены известному барду, художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге, а также бывшему заместителю министра экономики свердловской области.

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После этого худрук Театра эстрады нашёл инвестора для завершения реализации проекта, и текущей осенью жилищные объекты будут полностью сданы. Однако он и его бизнес-партнёр продолжают оставаться под следствием, и после передачи дела в следственное управление им был вновь предъявлены окончательные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, всего в регионе существует 17 проблемных объектов (долгостроев), и все они находятся на контроле региональных властей. Она отметила, что пять из них обещают сдать в 2017 году.

Напомним, что 21 августа в Екатеринбурге состоялся митинг, на который вышли обманутые пайщики ЖК «Новый Уктус», ЖК «Кольцовский Дворик», ЖК «Щербакова, 20» и других долгостроев Екатеринбурга. В руках они держали плакаты со своими вопросами и претензиями: «Дома не сданы. Обманутые дольщики просят помощи», «Требуем достроить ЖК Новый Уктус», «Ипотека есть, квартиры нет», «Мы с нашим президентом, а на чьей стороне региональная власть».