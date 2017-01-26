Дело барда Новикова: арест земли и демарш пайщиков

Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM На Среднем Урале не утихает скандал вокруг строительства коттеджного посёлка «Бухта Квинс». Пайщики выходят из кооператива и возвращают свои средства, а на земельный участок, где ведётся строительство, был наложен арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Постановление об аресте земельного участка площадью более 40 тысяч квадратных метров вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Данный участок принадлежит руководителю городского Театра эстрады, известному барду и бизнесмену Александру Новикову, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело об обманутых пайщиках было возбуждено в ноябре 2015 года. В строительство коттеджного посёлка 65 пайщиков кооператива вложили 150 миллионов рублей ещё в 2008 году, но дома, которые должны были сдать в 2012 году так и не были построены. Долгое время дело оставалось бесфигурантным. Однако 19 декабря 2016 года по подозрению в мошенничестве был задержан бизнес-партнёр барда и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, а впоследствии и сам Александр Новиков.

Читайте также: Дело уральских пайщиков: экс-замминистра задержан, бард вызван на допрос

Отметим, что ранее Александр Новиков неоднократно заявлял о своей невиновности.

Изначально суд установил меру пресечения подозреваемым — домашний арест, но впоследствии была удовлетворена апелляция защиты и бизнесмены написали подписку о невыезде. В начале 2017 года стало известно о поездке Александра Новикова в Арабские Эмираты. И пркатически сразу стало известно о заявлении проживающего в Дубае бизнесмена Алибека Исаева. Он сообщил, что убеждён в невиновности своего друга Новикова и готов инвестировать средства для продолжения строительства посёлка.

Читайте также: Дело барда Новикова: строительство посёлка в Екатеринбурге возобновится?

Следом за этим произошёл неожиданный демарш пайщиков кооператива, которые обвиняли уральского барда во всех тяжких. Они потребовали свои паи, а Александр Новиков организовал их выкуп инвесторами в присутствии адвокатов на территории Театра эстрады. Первые, уже бывшие пайщики кооператива получили деньги ещё в пятницу 20 января 2017 года. Но затем сделки купли-продажи продолжились, и на данный момент известно, что свои доли продали восемь человек. Остальные участники кооператива намерены дождаться завершения строительства и обрести долгожданный коттедж.

Однако новость о том, что земли будущего посёлка арестованы, может внести свои коррективы в завершение строительства «Бухты Квинс». Но это не единственная проблема, с которой столкнулся Александр Новиков в последние дни.

Неожиданно, 24 января стало известно о том, что по заявлению директора ООО «Уктус» Ольги Обуховой, проводится доследственная проверка в отношении барда. Она сообщила, что Александр Новиков незаконно получил в распоряжение 600 гектар под Екатеринбургом. И речь идёт уже о другой земле в Сысертском районе, принадлежащей ООО «Светояр» соучредителем которого является уральский бард.

Читайте также: В Екатеринбурге задержан третий фигурант дела о махинациях с землёй

Напомним, что споры вокруг этого земельного участка также переросли в уголовное дело. Речь идёт о попытке мошенничества, в результате которого мог смениться собственник данной земли и ущербе в 14 миллионов рублей. Только Александр Новиков и ООО «Светояр» проходят по нему как пострадавшие стороны, а обвиняются в мошенничестве трое фигурантов, один из которых экс-лидер свердловского отделения ЛДПР Иван Обухов — муж заявительницы.

Читайте также: Скандальное дело уральских пайщиков «Бухты Квинс»: слухи и факты