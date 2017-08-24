Москва, 24 августа, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряет 83% граждан страны, недовольны — 15%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 48% опрошенных, недовольны — 51%. В целом, работа правительства вызывает симпатии у 50% респондентов, недовольных ею 49%.

Работу Государственной думы и своих губернаторов одобрили 42% и 57% респондентов соответственно. Не одобряют — 57% и 46% опрошенных. По доверию также в лидерах президент РФ Владимир Путин, ему верят 58% респондентов, что является самым высоким показателем с начала 2017 года.

Также опрошенные называли чаще других главу Минобороны РФ Сергея Шойгу (30%), министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (28% против 21% месяц назад), а также лидера ЛДПР Владимира Жириновского (13%), Медведева (11%), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (9%), главу Чечни Рамзана Кадырова, патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина.

Замыкают список официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, им доверяет по 4% опрошенных. Никому не доверяют 14%, а еще 11% заявили, что политика их не интересует.

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Кроме того, в этом опросе самый высокий показатель с начала года по вопросу о том, что дела в России идут в целом в правильном направлении, так считают 57% граждан РФ. Еще 29% считают, что это не так, и 13% затруднились ответить.

В целом работу президента РФ Владимира Путина на его посту одобряет более 80% граждан России. Например, в мае, по данным ВЦИОМ, этот показатель составил 82,1%. Работу премьер-министра тогда положительно оценили 52,8% граждан РФ.

Также в майском опросе «Левада-центра» говорится о том, что 64% граждан РФ хотели бы, чтобы на посту президента по итогам выборов в 2018 году остался Владимир Путин. Именно столько проголосовали бы за него, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Другого человека президентом России хотели бы увидеть 22% опрошенных.

Сам президент ранее заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. По закону выборы президента России должны быть назначены Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, выборы были перенесены на 18 марта — на день вхождения Крыма в состав России.

В июле, общаясь с воспитанниками центра «Сириус», Путин заявил, что общая международная практика касательно преемников главы государства заключается в том, что если лидер партии, страны и государства уходит, то «он, как правило, обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то конкретного человека». В конечном итоге народ определяет в ходе голосования, кто возглавит страну.

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О своем выдвижении на новый срок Путин тогда ответил уклончиво: «Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве — я пока не решил. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим». Говоря о том, чем он мог бы заниматься, оставив пост президента РФ, Путин ответил, что в мире есть «много интересных занятий».

В Кремле также не комментируют возможную предвыборную кампанию Путина. Так, пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что работа идет в обычном режиме, а для принятия решения об участии в выборах еще есть время.