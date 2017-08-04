Путина попросили участвовать выборах 2018 года, и он обещал подумать

Улан-Удэ, , 12:08 — REGNUM Просьба принять участие в президентских выборах 2018 года прозвучала адрес главы российского государства Владимира Путина во время его визита на Дальний Восток. Президент обещал, что рассмотрит такой вариант.

Отметим, что просьбу высказал житель поселка Черемушки (Бурятия) во время сеанса видеосвязи. Президент ответил:

«Хорошо, я подумаю, спасибо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент находится на Дальнем Востоке с официальным визитом. Он посетил ряд объектов, в том числе Байкальский государственный природный биосферный заповедник (Бурятия).

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Напомним, выборы президента России состоятся в 18 марта 2018 года. 6 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что вопрос о формате выдвижения кандидатуры Путина на президентских выборах 2018 года на повестке дня не стоит.

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