Якутск, 24 августа, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Гидрогеологическая обстановка на руднике «Мир» становится всё сложнее при том, что ещё 21 августа она уже оценивалась МЧС как угрожающая. Вода продолжает прибывать в шахту, и её уровень неумолимо приближается к горизонту — 210 метров, где предположительно находятся четыре4 горняка и несколько суток назад ещё шли поисково-спасательные работы. 20 августа они прекращены, компания пытается узконаправленными взрывами добиться спуска воды в шахту, чтобы устранить угрозу её прорыва во время нахождения спасателей под землёй, но пока эти работы не приносят желаемого результата, а потому продолжаются. Обзор последних событий на руднике и мнения о них — в обзоре ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

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С каждым часом обстановка усложняется

Динамика поступления воды в карьер за последние дни выглядит так: утром 21 августа её объём составлял 13 400 кубометров, а уровень находился на отметке 250 метров, через сутки — уже 20 500 кубометров и 242 метра, вечером 22 августа — 21 000 кубометров и 240,8 м, утром 23 августа её стало ещё на 600 кубометров больше, а уровень поднялся до отметки 237,26; вечером в этот же день в шахте было уже 22 900 кубометров жидкости, которая стоит уже на уровне234,7 метра, а показатели 24 августа — 25 100 кубометров и вода на отметке 230,4 метра.

Обстановка в горных выработках рудника с каждым часом становится всё сложнее, констатировали в Сибирском региональном центре МЧС России. Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не приносят, и в сложившейся ситуации ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено. По-прежнему существует угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте — 210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера от воды.

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«Даже из сообщений прессы понятно, насколько опасны условия, в которых ведутся поиски, — комментировал обстановку на руднике «Мир» представитель Санкт-Петербургского института проектирования шахт Евгений Степанов. — Гидрогеологические условия этого месторождения весьма специфичны. Во-первых, высокая обводнённость, способствующая мощному притоку воды как в подземные выработки, так и в чашу карьера. Во-вторых, присутствие каменной соли, которая делает водоносный комплекс весьма агрессивной средой по отношению к металлу и бетону. В результате ведения горных работ поступающие в рудник вода и рассолы постепенно размывают породу и образуют искусственные промоины, местонахождение которых неизвестно. Поскольку прораны из-за напора воды могут образоваться в любом месте и в любой момент, обстановка в горных выработках рудника с каждым часом становится всё сложнее. Это очевидно. Существует постоянная угроза внезапного обрушения воды сверху, из чаши карьера, она может одномоментно затопить участки, где работают люди».

Вопросы остаются без ответов

Редактор регионального издания YKTIMES.RU Владимир Нифонтов удивлён тем, что АЛРОСА не нашла лучших вариантов выхода из ситуации, чем взорвать дно карьера «Мир». Он уверен, что прежде, чем делать это, нужно было бы ответить как минимум на следующие вопросы: А какой сейчас у карьера коэффициент запаса устойчивости бортов? Как и когда делались эти расчёты?

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«Ведь когда карьер дорабатывали, то уже тогда вылетали за безопасные параметры. Потому и торопились с консервацией. Законсервировали. Карьер стоит. Пока. А кто-нибудь сейчас знает, что там с породами возле целика? Они их с 11-го года водой заливали. А что там с вмещающей породой ниже? Там же соль, она растворяется в момент. Она выдержит? Там уже сейчас пустот нет? Исследования проводили? Как АЛРОСА хочет производить взрывы, если в шахте остаются 4 человека, и их уже точно придавит? После вертолетных сбросов уже надежды почти не было, а сейчас, получается, их хоронят с гарантией. И не получится ли так, что от взрывов карьер вместе с городом Мирный вниз поползет? Если сейчас единовременно спустят 22 000 кубов с карьера, то насколько поднимется уровень в шахте? Они так и — 210 горизонт не утопят?» — опасается журналист.

Есть ли у АЛРОСА ответы на все эти вопросы — неизвестно, но взрывные работы алмазодобывающая компания продолжает. По информации ИА YakutiaMedia, 23 августа в зеркало водоёма на дне чаши карьера «Мир» было сброшено 17 зарядов, но результата это пока не принесло. Что касается постоянно растущего уровня воды, то в АЛРОСА заверили: на горизонте — 210 готов к запуску насосный комплекс, способный удержать уровень воды в шахте на определённой отметке. Дополнительные насосы защищены водоупорной дамбой и будут запущены после того, как вода в шахте достигнет отметки 222 метра.

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Кадры и алмазы решают всё

Тем временем АЛРОСА продолжает на фоне трагедии родственников восьми потерянных в шахте горняков осуществлять кадровые перестановки и заботиться о собственном благополучии. Стало известно, что продажу алмазов в компании будет курировать ранее занимавший пост вице-президента Сбербанка (откуда, кстати, пришёл и новый президент компании Сергей Иванов) Евгений Агуреев. Он назначен директором «Единой сбытовой организации «АЛРОСА».

Свою финансовую устойчивость на фоне потери «Мира», где компания добывала 11% своих алмазов, она намерена сохранить за счёт других месторождений, в том числе за счёт увеличения добычи на руднике «Интернациональный», там собираются ввести в эксплуатацию слепой скиповой ствол. Для его обслуживания на постоянной основе планируется привлечь не менее 40 рабочих и инженерно-технических работников с шахты «Мир», их трудоустройство на «Интернациональном» с руководством рудника уже обсудил президент АЛРОСА Сергей Иванов.

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Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов предполагает, что, вероятно, компания также намерена нарастить объемы добычи прежде всего в Архангельске, на ОАО «Севералмаз», а также на Удачнинском ГОКе. По мнению эксперта, возможно увеличение объема добычи алмазов и на других дочерних предприятиях АЛРОСЫ — ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа произошёл прорыв большого объёма воды в принадлежащей АЛРОСА шахте «Мир». В момент ЧП под землёй находился 151 человек, восемь из них спасти не удалось, они до сих пор находятся в руднике. Четверых горняков искать уже перестали 15 августа, так как они находились ниже уровня — 310, который затопило в результате спуска воды в подземные выработки со дна карьера. Поисково-спасательные работы на горизонте — 210, направленные на пробивание пути к ещё четверым сотрудникам рудника, были приостановлены 20 августа в связи с угрозой нового прорыва.

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Официальной причиной ЧП называется технологический сбой, однако экспертом по обучению инженеров переходу из открытого способа добычи полезных ископаемых в подземный Фёдором Горюновым высказывалось мнение, что авария могла возникнуть из-за слишком тонкого слоя между дном карьера и «потолком» шахты. В соответствии с требованиями техники безопасности, его толщина должна быть не менее 85 метров, но фактически, по словам бывшего вице-президента АЛРОСА Юрия Дойникова, она составляла всего 30 метров.

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