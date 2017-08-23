Луганск, 23 августа, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Смог, образовавшийся в последние дни над Луганском, появился из-за горения лесов на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом сообщил 22 августа министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Иванушкин.

skeeze Пожар

«Обстановка на территории Луганской области, которая подконтрольна ВСУ, — там горят урочища Малиновского, Нижнетеплого и Счастьинского лесничеств. В Луганске большой смог из-за этого пожара, и на той территории, насколько нам известно, тушением этого пожара никто не занимается», — рассказал он.

«У нас тяжелая обстановка по республике, сейчас тоже продолжаются пожары, уже есть два лесных, вчера на пожаре в поселке Вишневое сгорело 120 гектаров леса, там продолжается пожар до сих пор», — отметил Иванушкин.

Пожары, произошедшие в ЛНР за 22 августа, уничтожили более 100 домов и хозпостроек.

«За минувшие сутки на территории республики произошло 185 пожаров», — рассказали в МЧС ЛНР.

За то же время пожары уничтожили более 500 га леса и степи. Об этом сообщил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЛНР подполковник службы гражданской защиты Олег Дрозденко.

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В ЛНР активно борются с последствиями невероятно жаркой погоды и возникающими из-за этого пожарами.

«Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 185 пожаров, из них 23 резонансных, связанных с лесными пожарами на территории лесничеств, загоранием сухой травы и жилого фонда. Общая площадь составила более 500 га», — рассказал он.

«Из-за повреждения линии электропередачи вследствие горения сухой травы без электроснабжения находятся 28 абонентов в населенном пункте Похалевка, 56 — в Голубовском, 500 — в Поречье и Власовке, 200 — в Яновке, 415 — в Сокологоровке, 102 — в Лотиково». Ремонтные работы будут проводиться 22 августа, — отметил начальник дежурной смены ЦУКС.

Хлебное «перемирие» в Донбассе завершилось массовыми пожарами по всей территории ЛНР и ДНР, большинство из которых возникло по вине ВСУ, устраивающих обстрелы зажигательными боеприпасами.

Сушь и ветер довершали дело: огонь перекидывался с полей на жилые дома. Едкий дым и гарь заволокли практически все города и поселки республик. 23 августа впервые за месяц пошел ливень и сбил тлеющие очаги.