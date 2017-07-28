Киев провоцирует экологическую катастрофу в Донбассе

Луганск, , 11:13 — REGNUM Заместитель министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР по надзорно-профилактической деятельности Дмитрий Радионов заявил, что химические предприятия, расположенные на подконтрольной Украине территории республики, представляют опасность для населения Донбасса. Об этом он сообщил 27 июля на брифинге в Луганске.

Чиновник отметил, что фактически вся химическая промышленность, относящаяся к наиболее опасным производствам Луганщины, сейчас сосредоточена на временно подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.

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«Все эти предприятия расположены в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. И размещены они таким образом, что в их санитарно-защитных зонах находится жилая застройка. То есть, загрязняющие вещества в атмосфере значительно влияют на здоровье населения, проживающего в зоне деятельности этих предприятий», — уточнил Радионов.

Замминистра сообщил, что наиболее опасными химическими производствами являются северодонецкое объединение «Азот», рубежанское научно-производственное предприятие «Заря» и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

«Они имеют более 1500 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, полигоны и накопители более 120 видов опасных промышленных отходов. Основными источниками опасности данных предприятий является использование в технологических процессах химически опасных веществ в большом количестве. Это азотная кислота, серная кислота, бензол, толуол, светлые нефтепродукты. Соответственно, при возникновении аварийных ситуаций на данных производствах будет нанесен существенный ущерб окружающей среде. Например, в случае полного разрушения цеха производства аммиака объединения «Азот» произойдет выброс около шести тысяч тонн этого вещества. Зона действия основных поражающих факторов только за четыре часа достигнет 20 километров. В результате будет произведен выброс аммиака в атмосферу, что повлечет за собой превышение предельно допустимой концентрации этого вещества свыше 10 единиц, а также попадание химически опасных веществ в почву и грунтовые воды. Вследствие этого, вода, подаваемая населению, будет непригодна к использованию. При этом аварийная ситуация, а также некорректная работа на узлах очистки сточных предприятий приведет к неконтролируемому сбросу сточных вод в реку Северский Донец, которая является трансграничным водным объектом и может представлять угрозу и для соседнего государства», — рассказал представитель МЧС ЛНР.

Радионов отметил, что большую опасность представляют и пожары на нефтеперерабатывающих предприятиях.

«Так, при возгорании технологического оборудования или емкостей для хранения нефтепродуктов на предприятии «ЛИНИК», расположенном в Лисичанске, происходит существенный выброс в атмосферу продуктов горения нефтепродуктов: оксидов азота, серы, соединений ванадия, сажи и бензопиренов. Так, в 2014 году, во время активной фазы боевых действий, реактивный снаряд попал в резервуар с нефтепродуктами на территории этого завода, произошло возгорание. Из-за боевых действий тушение было практически невозможно, горение продолжалось несколько недель. В результате выгорели несколько десятков тысяч тонн хранившихся в резервуаре нефтепродуктов, а окружающая среда была существенно загрязнена продуктами горения. Кроме того, на грунте осело очень большое количество сажи и бензопирена. На сегодняшний день обезопасить эти загрязняющие вещества не представляется возможным», — пояснил замминистра.

Представитель МЧС ЛНР сообщил, что потенциальную угрозу представляют также шламонакопители заводов, которые были построены еще в 1970-х годах.

«Неоднократно были случаи их возгораний… Из-за сложного химического состава все вредные выбросы в результате возгорания могут иметь в разы большие последствия, чем горение нефтепродуктов. Что касается рубежанского предприятия «Заря», которое специализируется на производстве взрывчатки, то основную опасность представляет разлив химически опасных веществ. При разливе азотной кислоты глубина распространения составит 10 километров. При возникновении аварийной ситуации, связанной с разрушением колонн производства и переработки сырого бензола и дальнейшим их возгоранием, произойдет выброс в атмосферу продуктов горения бензола», — отметил Радионов.

Кроме того, чиновник заявил, что Киев не финансирует мероприятия по охране труда на подконтрольных ему предприятиях химической промышленности ЛНР.

«По имеющейся у нас информации, финансирование этих предприятий существенно сокращено, практически сведено к нулю. Проводится сокращение фактической численности сотрудников. Вследствие этого, мероприятия, направленные на безопасную, безаварийную работу этих предприятий, не финансируются. Это позволяет сделать вывод, что даже при возникновении малейшей аварийной ситуации она будет иметь в разы большие масштабы, чем раньше, когда предприятия нормально финансировались», — добавил Радионов.

Замминистра также сообщил, что на украинских предприятиях «происходит сокращение объектовых аварийно-спасательных подразделений, что существенно увеличивает время реагирования на возникающие аварийные ситуации».

Он отметил, что, по данным официальных источников, существенно сокращена и производственная деятельность предприятий химической промышленности.

«Соответственно, на их территории происходит вырезка технологического оборудования из производственных цехов, которые остановлены. При этом мероприятия по вывозу остатков химически опасных веществ с территории предприятий не производятся. Отсутствие контроля руководства предприятий за безопасностью при демонтаже технологического оборудования может привести к возникновению аварийной ситуации, связанной с выбросом химических веществ и их дальнейшим распространением в атмосферу и в почву», — рассказал представитель МЧС ЛНР.

Радионов заявил, что существенную опасность также представляют остатки химических веществ в магистральных и разводящих трубопроводах, которые могут разгерметизироваться при демонтаже оборудования.

«Магистральные трубопроводы проходят не только по территории предприятий, соответственно, есть фактор риска постороннего вмешательства. Власти Украины вместо организации эффективной природоохранной работы ведут политику уничтожения ранее наработанной системы мониторинга, а также занимаются откровенным популизмом и беспочвенными обвинениями», — резюмировал замминистра МЧС ЛНР.