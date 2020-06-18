Ростов-на-Дону, 23 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Как спасти уникальный архитектурно-историко-природный комплекс, расположенный на улице Береговой в Ростове-на-Дону? Долгое время «Парамоновские склады», как называют в народе это место, выпадали из внимания чиновников, а редкие предложения общего характера не учитывали все факторы памятника культуры. Недавно универсальный и по многим параметрам оптимальный вариант обустройства Парамоновского комплекса нашли общественники вместе с краеведами, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

ИА REGNUM Зубчатый склад на «Парамонах»

Координатор общественной группы «Поток», член совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков рассказал, что идея парка-музея, как будто витала в воздухе, потому что почти одновременно она проявилась сразу у многих ростовчан. Основа концепции парка-музея заключается в живом общении горожан и туристов с богатейшим наследием, которое сконцентрировалось в центре города и предстало «многослойным культурно-природным объектом. Без такого общения смысл в памятниках и природных объектах просто теряется.

«Мы хотим, чтобы на территории расположились ремесленная лавка, где можно собственноручно слепить из глины кувшин или другую поделку, сплести что-то из лозы. Можно организовать кузницу, где гости смогут самостоятельно отчеканить на долгую и приятную память монету в один «парамон», к примеру. Представляете, насколько это памятно и здорово! Здесь должны быть небольшие водоёмы и ручьи, окружённые композициями зелёных насаждений. Энергетика воды гармонизирует пространство и внутреннее состояние человека. Это очень важно. В Европе этим занимались Теодор Швенк, Виктор Шаубергер. Японцы вне водных потоков вообще не мыслят себе жизнь», — отметил собеседник.

По его словам, инициаторы такой концепции учитывают все детали комплекса, его уникальное расположение и природные богатства, которыми он располагает. Очень важным «ключевым» сооружением станет небольшая водяная мельница, реально действующая, она отразит своими каменными стенами и водяным колесом единство архитектуры и природных родников. Здесь же можно будет смолоть немного зерна, испечь из муки лепёшки и приобрести глубокие воспоминания об удивительно живой истории.

«Запомнится на всю жизнь», — уверен Александр Сушков.

Собеседник считает, что ничего сложного в создании мельничного дворика нет. Такой опыт уже есть в других городах и странах.

«Есть предложение создать здесь музей, экспонаты которого расскажут о меценатах, которые помогли Ростову-на-Дону развиваться. Возможно, за комплексом складов и закрепилось имя зернопромышленника Елпифидора Парамонова за его добрые дела для города. Абсолютно большую часть складов, конечно, инвестор, который вкладывает деньги и хочет получать прибыль от запланированного им вида деятельности, должен обиходить на своё усмотрение. Естественно, с сохранением историчности фасадов. Только одну секцию «зубчатого» склада и «каменный» склад конца 18 века, как самое старинное здание Ростова, хотелось бы вместе с обустроенной территорией использовать для культурно-эстетического восприятия горожан», — предлагает Александр Сушков.

«Кроме этого, не надо забывать, что на территории Парамоновского комплекса находятся два памятника археологии: 18 века — «Крепость Димитрия Ростовского» и «Ростовское городище» первых веков нашей эры. И есть большая вероятность, что после раскопок всю территорию придётся переосмыслить как культурно-природный объект мирового значения», — добавил собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект от инвестора «Альянс-М», предложенный в июне на суд чиновников и общественных деятелей, вызвал не интерес, а возмущение. Замечаний было много — более 80, большая их часть касается принципиальных вопросов, вплоть до переосмысления предмета охраны и разработки нового задания на проектирование. Эксперты, оценившие разработку со всех точек зрения, вынесли неутешительный вердикт — «не годен!».

«Данный проект также к реставрации имеет отдалённое отношение — такое единогласное мнение возникло у всех членов Совета. Федеральные родники по этому проекту просто пустили в канализацию, не предусмотрев законного народного доступа к живой воде. Зелёную территорию комплекса по проекту хотели одеть в бетонную «смирительную рубашку» и автостоянки, не говоря уже о том, что перед памятниками хотели поставить аллегорию нашего городского апокалипсиса — деревья в бетонных кадках», — отмечал ранее Александр Сушков.

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