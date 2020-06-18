Парамоновские склады: как спасти исчезающее наследие Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 23 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Как спасти уникальный архитектурно-историко-природный комплекс, расположенный на улице Береговой в Ростове-на-Дону? Долгое время «Парамоновские склады», как называют в народе это место, выпадали из внимания чиновников, а редкие предложения общего характера не учитывали все факторы памятника культуры. Недавно универсальный и по многим параметрам оптимальный вариант обустройства Парамоновского комплекса нашли общественники вместе с краеведами, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.
Координатор общественной группы «Поток», член совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков рассказал, что идея парка-музея, как будто витала в воздухе, потому что почти одновременно она проявилась сразу у многих ростовчан. Основа концепции парка-музея заключается в живом общении горожан и туристов с богатейшим наследием, которое сконцентрировалось в центре города и предстало «многослойным культурно-природным объектом. Без такого общения смысл в памятниках и природных объектах просто теряется.
«Мы хотим, чтобы на территории расположились ремесленная лавка, где можно собственноручно слепить из глины кувшин или другую поделку, сплести что-то из лозы. Можно организовать кузницу, где гости смогут самостоятельно отчеканить на долгую и приятную память монету в один «парамон», к примеру. Представляете, насколько это памятно и здорово! Здесь должны быть небольшие водоёмы и ручьи, окружённые композициями зелёных насаждений. Энергетика воды гармонизирует пространство и внутреннее состояние человека. Это очень важно. В Европе этим занимались Теодор Швенк, Виктор Шаубергер. Японцы вне водных потоков вообще не мыслят себе жизнь», — отметил собеседник.
По его словам, инициаторы такой концепции учитывают все детали комплекса, его уникальное расположение и природные богатства, которыми он располагает. Очень важным «ключевым» сооружением станет небольшая водяная мельница, реально действующая, она отразит своими каменными стенами и водяным колесом единство архитектуры и природных родников. Здесь же можно будет смолоть немного зерна, испечь из муки лепёшки и приобрести глубокие воспоминания об удивительно живой истории.
«Запомнится на всю жизнь», — уверен Александр Сушков.
Собеседник считает, что ничего сложного в создании мельничного дворика нет. Такой опыт уже есть в других городах и странах.
«Есть предложение создать здесь музей, экспонаты которого расскажут о меценатах, которые помогли Ростову-на-Дону развиваться. Возможно, за комплексом складов и закрепилось имя зернопромышленника Елпифидора Парамонова за его добрые дела для города. Абсолютно большую часть складов, конечно, инвестор, который вкладывает деньги и хочет получать прибыль от запланированного им вида деятельности, должен обиходить на своё усмотрение. Естественно, с сохранением историчности фасадов. Только одну секцию «зубчатого» склада и «каменный» склад конца 18 века, как самое старинное здание Ростова, хотелось бы вместе с обустроенной территорией использовать для культурно-эстетического восприятия горожан», — предлагает Александр Сушков.
«Кроме этого, не надо забывать, что на территории Парамоновского комплекса находятся два памятника археологии: 18 века — «Крепость Димитрия Ростовского» и «Ростовское городище» первых веков нашей эры. И есть большая вероятность, что после раскопок всю территорию придётся переосмыслить как культурно-природный объект мирового значения», — добавил собеседник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект от инвестора «Альянс-М», предложенный в июне на суд чиновников и общественных деятелей, вызвал не интерес, а возмущение. Замечаний было много — более 80, большая их часть касается принципиальных вопросов, вплоть до переосмысления предмета охраны и разработки нового задания на проектирование. Эксперты, оценившие разработку со всех точек зрения, вынесли неутешительный вердикт — «не годен!».
«Данный проект также к реставрации имеет отдалённое отношение — такое единогласное мнение возникло у всех членов Совета. Федеральные родники по этому проекту просто пустили в канализацию, не предусмотрев законного народного доступа к живой воде. Зелёную территорию комплекса по проекту хотели одеть в бетонную «смирительную рубашку» и автостоянки, не говоря уже о том, что перед памятниками хотели поставить аллегорию нашего городского апокалипсиса — деревья в бетонных кадках», — отмечал ранее Александр Сушков.
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