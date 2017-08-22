Москва, 22 августа, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Отбывающему 25-летний тюремный срок в США гражданину России Виктору Буту добавили ещё 15 дней лишения свободы, а также на два месяца лишили его телефонных звонков за общение с российскими журналистами, передаёт телеканал RT.

США

Как сообщила супруга российского гражданина Алла Бут, имя журналиста Russia Today, с которым Виктор Бут провёл беседу по телефону, не значилось в списке разрешённых контактов, в связи с чем ему назначено дисциплинарное взыскание.

«Его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присуждённые за хорошее поведение», — сказала она.

Напомним, в июле Виктору Буту продлили срок лишения свободы ещё на 40 дней за выращивание в камере чайного гриба, что тюремная инспекция расценила как «производство алкоголя».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут отбывает срок в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием. Гражданин России был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Виктора Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.