Виктору Буту продлили тюремный срок в США за «производство алкоголя»

Москва, , 05:23 — REGNUM Гражданину РФ Виктору Буту, отбывающему 25-летний тюремный срок в США, добавили ещё 40 дней лишения свободы якобы за производство алкоголя. Об этом сообщил адвокат российского гражданина Алексей Тарасов в интервью газете «Известия».

По словам адвоката, Бут выращивал у себя в камере чайный гриб, чтобы лечить желудок. Напиток на его основе он готовил себе на протяжении нескольких месяцев. Его пили и другие заключенные, а также тюремные надзиратели.

«Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идёт о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее моего подзащитного лишили определённых послаблений, заработанных за хорошее поведение», — рассказал Тарасов.

Кроме этого, по словам юриста, дисциплинарное разбирательство в отношении Виктора Буты было инициировано в связи с интервью, которое он дал по телефону российским СМИ.

«Ему могут продлить срок почти на два месяца — около 54 дней. Если его признают виновным, то он также может быть лишён привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года», — сообщил Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут отбывает срок в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием. Гражданин России был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Виктора Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.