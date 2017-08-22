Ростов-на-Дону, 22 августа, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Ростовчане требуют у губернатора Ростовской области Василия Голубева отменить празднование Дня города. По мнению горожан, торжества будут неуместны в связи с трагедией, произошедшей в городе-миллионнике 21 августа, передает ИА REGNUM.

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Вместо того, чтобы спускать деньги на салюты, выделенные средства было бы целесообразнее и гуманнее направить на реальную помощь погорельцам в пожаре за Театральной площадью.

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«Как минимум безнравственно и бесчеловечно будет в данный момент на соседней улице с пеплом запускать салют и устраивать праздничный концерт», — считают ростовчане. Подписали петицию уже более 10,5 тыс. человек.

Напомним, эксперты выясняют причины пожара в центре Ростова-на-Дону, который испепелил более 120 домов. Основная версия — поджог. Мало того, что 218 семей остались без крова в преддверии зимы, не обошлось и без жертв. В ходе разбора завалов в одном из жилых зданий по переулку Чувашскому было найдено тело пожилого мужчины. Десятки человек пострадали.

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Ростов-на-Дону: из-за пожара два детских сада закрыты на карантин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону из-за пожара два детских сада закрыты на карантин. Дошкольные учреждения попали в зону ЧС. Чрезвычайное положение объявлено также на территории всего региона.