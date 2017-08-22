Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Полторы тысячи военнослужащих и более 15-ти кораблей и катеров Балтийского флота были задействованы в ходе церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2017» в Кронштадте. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Владимир Дёмин, Минобороны России Открытие форума «Армия-2017» в Кронштадте

Напомним, основной площадкой III международного военно-технического форума «Армия-2017» стал конгрессно-выставочный центр «Патриот» в подмосковном Алабино.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, после официальной части церемонии экипажами кораблей Балтийского флота были продемонстрированы различные элементы боевой подготовки, в том числе — артиллерийский бой с кораблем условного противника, траление и подрыв плавающей мины, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, оказание помощи аварийному кораблю, «вальс буксиров». Всё это сопровождалось демонстрацией огневой мощи кораблей и катеров Балтфлота.

В дни проведения форума «Армия-2017» в Кронштадте будут развернуты выставки вооружения и военной техники, стоящей на вооружении подразделений ВМФ и ЗВО. В частности, будут представлены новейшие зенитно-ракетные комплексы и другие средства ПВО, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства спасения, связи и специальное вооружение. Гости форума смогут посетить боевые корабли Балтийского флота.

Напомним, что в Кронштадте расположена Ленинградская военно-морская база Балтийского флота. В день ВМФ 30 июля в городе проходила наиболее зрелищная часть Главного военно-морского парада. Перед зрителями парада в Петербурге и Кронштадте предстали 40 боевых надводных и подводных кораблей. Среди них — флагман Северного флота, крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск» и многие другие корабли.

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Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Экспонаты форума расположатся на площади около 370 тыс. кв. метров. Для демонстрации средств ВКС на форуме «Армия-2017» создадут авиакластер.