Ростов-на-Дону, 22 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Названа предварительная причина пожара, вспыхнувшего в Ростове-на-Дону 21 августа и оставившего без крова 218 семей. Как установили эксперты, очаг возгорания находился в заброшенном доме №50 по переулку Чувашский, здесь складировался мусор. Эти данные были озвучены на экстренном совещании в донском правительстве, передаёт ИА REGNUM.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«Основная версия — занесение постороннего источника зажигания», — сообщил глава регионального управления МЧС России Валерий Синьков.

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В этой связи подвергнутся проверке нежилые помещения по всей Ростовской области. Вместе с тем следователи рассматривают и другие версии.

«Мне довелось общаться с погорельцами, практически все называют такие обстоятельства пожаров, что трудно усомниться в факте поджогов. И на Богатяновском, и на Театральном пожарные ехали долго, тушили странно неактивно, горело в разных местах, что едва ли могло быть вызвано синхронным «неосторожным обращением с огнём». Это что, у ростовчан такой новый вид спорта появился?» — задается вопросом один из очевидцев пожара.

Напомним, пожар испепелил 118 жилых домов в Кировском и Пролетарском районах города-миллионника, без крова остались 218 семей. В результате пожара за медицинской помощью обратились 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Сведений о погибших нет.

В Ростове-на-Дону действует режим ЧС в связи с пожаром. Также чрезвычайное положение на всей территории Донского региона. В областном центре развернут областной межведомственный оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек, более 400 из них — пострадавшие в результате пожара. По последней информации, 47 человек, в том числе трое детей, нашли временный приют в двух пунктах временного размещения.

Начата выплата единовременной материальной помощи, сумма которой составляет 50 тыс. рублей. Средства выделены из резервного фонда областного правительства, а также муниципального бюджета.

«Финансовая помощь пострадавшим не ограничится только этой единовременной материальной помощью. Сейчас в минфине и минстрое области определяют размер компенсаций за утраченное имущество и жилье», — уточнил губернатор Василий Голубев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).