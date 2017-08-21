Рязань, 21 августа, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Рязанской области Николай Любимов и представители коммерческих организаций подписали соглашения о сотрудничестве с предприятиями, которые готовы вложить в регион в общей сложности 25 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, компании хотят развивать в регионе проекты в сферах здравоохранения, АПК, машиностроения и строительной индустрии.

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В частности, в Рязанской области могут появиться производство препаратов крови полного цикла, известковый комбинат, производство тракторов, а также тепличный комбинат.

Общий объем инвестиций составил более 25 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Все компании готовы заниматься проектами, которые направлены на импортозамещение. Кроме того, благодаря этому в области должны появиться 1370 новых рабочих мест.

Создание высокотехнологичных рабочих мест — одно из направлений майских указов президента РФ В. В. Путина. Исполнению указов в Рязанской области я уделяю и буду уделять самое серьезное внимание. Работа в рамках соглашений — еще один шаг в этом направлении», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после назначения Николай Любимов заявил, что его задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет.

Мы разработаем понятные для всех правила игры. Для нас важны и крупные производители, и малые предприятия. Задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет», — сказал в марте 2017 года Николай Любимов.

Позже на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым Николай Любимов сообщал, что регион надеется заключить контракт с компанией «Илим», которая готова вложить в производство картона около 15 млрд рублей.

Тогда же он рассказал о том, что за пять месяцев 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,8%. Для сравнения, в 2016 году он составлял 2,2%. Наибольший рост обеспечили предприятия оборонной сферы, а также медицинская промышленность и мебельное производство.

В июле 2017 года в регионе открылось новое предприятие корпорации «Технониколь» по производству пластиковых водосточных систем. Инвестиции составили примерно 500 млн рублей. Здесь работу получили 60 человек.

Напомним, что 10 сентября в регионе состоятся выборы губернатора. За этот пост борются пять кандидатов. Помимо врио главы области Николая Любимова занять должность хотят депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, коммунист Владимир Федоткин, региональный депутат от «Справедливой России» Сергей Пупков и чиновница областной администрации Александра Перехватова. Всего о желании баллотироваться заявляли шесть кандидатов. Не удалось пройти муниципальный фильтр только Святославу Голубятникову, который выдвигался «Партией возрождения России».