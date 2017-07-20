В Рязанской области анонсировали открытие новых промпредприятий

Рязань, , 10:29 — REGNUM Правительство Рязанской области ведет переговоры об открытии в регионе нескольких новых производств. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов на церемонии открытия нового предприятия корпорации «Технониколь» по производству пластиковых водосточных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, глава области сообщил, что в регионе много предприятий, которые нуждаются в модернизации.

«Чем больше будет создаваться таких современных производств, тем экономика региона будет чувствовать себя лучше. Соответственно, это даст плюсы для бюджета, социальной сферы, положительно отразится на благосостоянии жителей региона. Сейчас экономические условия меняются в лучшую сторону. Это дает новый стимул для нашей работы», — цитирует пресс-служба главу региона.

Производство водосточных систем открылось в регионе 19 июля. Завод размещен в реконструированном цехе бывшего завода ЗИЛ.

Инвестиции составили примерно 500 млн рублей. Здесь работу получили 60 человек. Кроме того, к 2023 году корпорация намерена реконструировать все производственные площадки бывшего завода.

«Сейчас не самое простое время для больших проектов, пока мы реализуем подобные инвестиционные проекты стоимостью до полмиллиарда рублей. Надеюсь, что те программы инвестиционной поддержки, которые работают в области, позволят нам реанимировать часть проектов и заново построить заводы, приобрести оборудование и запустить новое производство в регионе», — заявил операционный директор корпорации Игорь Брязгунов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым Николай Любимов сообщал, что регион надеется заключить контракт с компанией «Илим», которая готова вложить в производств картона около 15 млрд рублей.

Кроме того, врио губернатора рассказывал, что в области планируется реализация проекта по строительству завода «Скопинфарм». Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На нем будет создано не менее 130 рабочих мест.

В марте 2017 года Николай Любимов заявил, что его задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет.

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