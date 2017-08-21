Рязань, 21 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. До выборов губернатора Рязанской области осталось три недели. Кампании кандидатов пока практически не отличаются активностью. Пока в регионе только появляется наружная реклама и идут дебаты, где кандидаты представляют свои программы, корреспондент ИА REGNUM решил выяснить, сколько зарабатывают и сколько могут потратить на свою победу кандидаты на выборы.

Цитата из кф «На секретной службе Её Величества». Реж. Питер Хант. 1969. Великобритания Очень много денег

В выборах губернатора Рязанской области, которые пройдут 10 сентября, примут участие пять кандидатов. Это врио губернатора Николай Любимов, который представляет «Единую Россию», региональный депутат от «Справедливой России» Сергей Пупков, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, коммунист Владимир Федоткин и начальник главного архивного управления Рязанской области и почетный гражданин Рязани Александра Перехватова. Ее выдвигает «Партия роста».

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Все кандидаты опубликовали свои налоговые декларации. На них можно взглянуть на сайте областного избиркома. Согласно документам, самым обеспеченным кандидатом является представитель «Справедливой России Сергей Пупков. В 2016 году он заработал более 11 млн рублей. У него в собственности — пять земельных участков, три дома и квартира.

На втором месте — коммунист Владимир Федоткин. Его доход в прошлом году составил 4,935 млн рублей. На третьем месте — верный кандидат на второе место на выборах Александр Шерин (ЛДПР). Доход депутата Госдумы составил 4,678 млн рублей.

Временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов в 2016 году заработал чуть больше 3,366 млн рублей. Самым бедным кандидатом является Александра Перехватова. В 2016 году она получила в качестве зарплаты только 1,6 млн рублей.

Что касается избирательных фондов кандидатов, то здесь разброс куда более внушительный. Общая сумма пока составляет почти 56 млн рублей. Больше всех в выборы вложили сторонники Николая Любимова — более 40 млн рублей. У остальных претендентов на пост губернатора суммы не такие внушительные.

Избирательный фонд кандидата Сергея Пупкова составляет 6,225 млн рублей. Причем ровно 6 млн поступило со счетов некоммерческой организации «МИТАКОМ», которая зарегистрирована в Москве. Чуть меньше денег в избирательном фонде Александра Шерина — 5,490 млн рублей. Почти одинаковыми суммами располагают Александра Перехватова (2,068 млн рублей) и Владимир Федоткин (2 млн рублей). Причем на избирательный счет Александры Перехватовой большая часть денег, а именно ровно 2 млн рублей, пришли со счетов фонда «Национальный проект XXI век». Согласно документам, опубликованным на сайте Минюста РФ, фонд включен в ЕГРЮЛ в феврале 2014 года. Он занимается научными исследованиями в области общественных и гуманитарных наук.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области назначены на 10 сентября. В феврале пост покинул бывший глава региона Олег Ковалев. Он объяснил это решение возрастом и тем, что, на его взгляд, пришло идеальное время для смены регионального лидера. Временно исполнять обязанности губернатора стал депутат Госдумы и уроженец Калужской области Николай Любимов.

Между тем перед началом кампаний рязанские отделения партий испытывали большие трудности с кадрами. Долгое время были известны имена только двух возможных кандидатов — Любимова и Шерина. КПРФ и «Справедливая Россия» находились в длительном поиске. Причем лидер «СР» Сергей Миронов пытался добиться союза между парламентской оппозицией. Он предлагал выдвинуть единого кандидата, которым должен был стать Александр Шерин. Эта идея категорически не понравилась КПРФ.