Москва, 21 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Холодная погода летом 2017 года внесла коррективы в выполнение планов по сбору зерновых в России. Но теплая погода в конце лета может помочь повысить показатели сбора зерна. Об это сегодня, 21 августа, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает «Россия 24».

Константин Горбатов. Урожай. 1931

Ранее ожидалось, что в 2017 году будет собрано 110 млн тонн зерна, но теперь прогноз Минсельхоза, по предварительным оценкам, снижен до 100−105 млн тонн из-за неблагоприятной погоды.

Отметим, в 2016 году в России собрали рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн против 104,8 млн тонн в 2015 году., в том числе 73,2 млн тонн пшеницы (61,8 млн тонн).

По словам министра, «есть отставание по темпам уборки. Некоторые регионы только теперь выходят на полную уборочную мощность».

Но Ткачев отметил, что «переходящие остатки достаточно большие — 32 млн тонн. Они и в 2016 году были такими же. Поэтому страна в полной мере будет обеспечена и продовольственным зерном, и фуражным зерном».

«Беспокоиться не о чем», — подчеркнул Ткачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что валовой сбор зерновых агрокультур в этом году составит не менее 110 млн тонн.

При этом он пообещал, что качество зерна будет не хуже, чем в 2016 году.

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