В России в 2017 году вырос урожай овощей, но уменьшился урожай зерна

Ставрополь, , 22:30 — REGNUM В России прогнозируется снижение урожая зерновых, но при этом вырастет урожай овощей. Такой прогноз дал директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев 18 июля на совещании в Ставропольском крае по вопросам хода уборки урожая в стране, передает корреспондент ИА REGNUM с совещания.

При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев пообещал, что качество зерна будет не хуже, чем в 2016 году. А по отдельным территориям и лучше. Он назвал стандартной ситуацию, при которой в ряде районов зерно убрали слишком влажным, и оно требует просушки.

Министр отметил, что подобные проблемы возникают постоянно, и связаны они с «головотяпством» и упущениями хозяйственников.

«В целом ситуация стандартная. Хлеб сохраним. Качество будет не хуже, чем в прошлом году, а по отдельным территориям и лучше», — заявил Ткачев.

Читайте также: Глава Минсельхоза: «Мы видим Китай перспективным экспортным партнером РФ»

Ход уборки дает повод прогнозировать снижение урожая зерновых до уровня ниже 100 млн тонн, заявил Петр Чекмарев. В 2016 году по данным Росстата в России собрали 119,129 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

При этом он заявил, что урожай овощей в России в 2017 году ожидается больше прошлогоднего. Это касается практически всех видов, кроме картофеля, которого будет ненамного меньше, но достаточно для страны, констатировал он.

Глава Департамента также подтвердил, что в Северо-Кавказском округе отмечается рост цен на основные культуры, включая картофель, из-за холодного лета и позднего сбора урожая. Согласно представленному графику, картофель подорожал практически на 60%.

Читайте также: Неурожай спровоцирует подорожание в Петербурге, а сети еще добавят

Петр Чекмарёв обратил внимание на нехватку садов на юге России, а также призвал ставропольских семеноводов активнее обеспечивать страну семенами кукурузы, подсолнечника и других культур.

Он сообщил, что порядка 17 млрд семян Россия завозит из других стран, при том что они произрастают в Ставропольском крае. По расчетам главы ведомства, хотя бы 10 млрд семян может производить Ставропольский край.

Глава департамента также назвал Ставрополье в числе регионов, наиболее обеспеченных уборочной техникой. В среднем по России одному комбайну приходится работать на площади почти на 90 гектаров большей, чем ставропольским. В этой связи он рекомендовал краю рассмотреть возможности оказания помощи техникой в уборке урожая центральным районам страны.

Чекмарев констатировал сокращение отставания в уборке от темпов 2016 года. Если две недели назад разрыв был почти вдвое, то сейчас — 5 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минсельхоза озвучил на совещании, что на сегодня убрано 19 млн тонн зерна, в то время как в 2016 году к этому сроку убрали порядка 25 млн тонн.

Эксперты связывают это с холодным летом 2017 года и непогодой, которая негативно отразилась на урожае во многих территориях страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минсельхоза: В России намолочено 19 млн тонн зерна