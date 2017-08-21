Москва, 21 августа, 2017, 10:42 — ИА Регнум. У жителей России с каждым годом растет гордость за страну. Основными символами для граждан РФ остаются государственный флаг, герб и гимн (46%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Флаг и герб Российской Федерации [ Цуканов М.В

Кроме того, символами России участники опроса назвали народ, единство (8%), силу и величие страны (4%), Кремль и Красную площадь (3%) и др.

При виде государственной символики России граждане испытывают гордость и восхищение. Так, российский флаг вызывает гордость за страну у 71% опрошенных, герб — у 72%, звуки гимна — у 75%.

Доля тех, кто испытывает негативные эмоции при виде государственной символики, не превышает 5%.

Опрос проведен 15−16 августа 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов в мае 2017 года, среди жителей России сохранялся высокий уровень гордости за страну. Так, своей страной очень гордились 75% граждан. 19% не ощущали гордости, 2% затруднились ответить.

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Напомним, День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа президента РФ от 20 августа 1994 года, ежегодно отмечается в России 22 августа.