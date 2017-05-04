Москва, , 13:16 — REGNUM Среди жителей России сохраняется высокий уровень гордости за страну. Так, нынешней Россией очень гордятся 75% граждан. 19% не ощущают гордости, 2% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

За прошедший год параметры гордости не изменились — это в первую очередь природные богатства России (40%), российская история (40%), Вооруженные силы РФ (37%), размеры страны (29%), российская культура (29%).

Чуть меньше вызывают у населения гордость за страну спортивные достижения (24%), положение России на международной арене (23%) и современные достижения российской науки (14%).

При этом почти 10% граждан РФ разочарованы системой российского образования, экономическими успехами и системой здравоохранения.

Опрос проведен 21 — 24 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводиkjcm на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года подавляющее большинство граждан РФ заявляли, что гордятся историей России, ее культурой и сильной армией. При этом уровнем жизни в стране били довольны лишь 19% опрошенных.

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