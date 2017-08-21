Москва, 21 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. После непрекращающихся дождей, холода и даже снега в июне, названных синоптиками «погодной аномалией», в Москву в начале августа наконец пришло лето с температурой воздуха за 30 градусов. Обрадовавшиеся такому повороту событий жители города надели легкие платья и шорты, а также заинтересовались, сколько продлится благодать.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Так, 20 августа температура воздуха в Московском регионе превысила климатическую норму на 8 градусов. 21 августа в Москве ожидается до 29 градусов жары при ветре 3−8 м/с.

Из-за высокой температуры и пожароопасности был объявлен желтый уровень погодной опасности. По мнению синоптиков, это недолго — уже в четверг, 24 августа, температура воздуха опустится до +19 градусов.

Единственное, что может радовать, — это возможное в сентябре бабье лето. По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, скорее всего, в сентябре будут «всплески тепла». Более конкретно сказать сложно.

«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но, по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Для того чтобы бабье лето было, есть все условия. Однако точный прогноз можно будет дать лишь за несколько дней, и Вильфанд пообещал его «с удовольствием» объявить.

Напомним, в Центральной России лето по климатической норме наступило лишь в середине июля: к 14 числу установился нормальный для этого времени года температурный режим. В целом влияние аномальных жары или холодов лета-2017 почувствовали более половины граждан РФ — погода повлияла на их настроение и самочувствие, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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Кроме того, 73% опрошенных согласны с тем мнением, что погода летом-2017 сильно отличается от показателей прошлых лет, прежде всего, чрезмерным обилием осадков. Низкую температуру в регионах отметили 52% опрошенных, тогда как о жаре заявили лишь 18% респондентов.

Все лето Центральный регион заливали дожди, в Москву и Санкт-Петербург пришли холода и ливни. Весна тоже не заладилась. Май стартовал с очень теплой погоды, однако уже с 3 мая существенно похолодало, и по 18 мая погода оставалась очень холодной. В отдельные дни мая отрицательные аномалии температуры достигали минус 9−10 градусов.

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Средняя температура за 17 прошедших дней мая составляла +8,5 градуса, местами выпал снег. Самым холодным май был в 1918 году, тогда средняя температура месяца составила +6,4 градуса. А со средней месячной температурой +8,5 градуса и ниже за весь ряд инструментальных наблюдений над погодой в Москве (с 1879 года) май был всего шесть раз.

Соцсети отреагировали на погодные изменения новыми мемами. Так, дожди в конце июня и начале июля с чьей-то легкой руки были названы «ветхозаветным потопом»: город заливало несколько раз, усиленно работали коммунальщики и другие службы. Также популярность в Instagram и других соцсетях получили фотографии с указанием даты на фоне снега и всевозможные демотиваторы, в частности, со Ждуном, с подписями «вот такое плохое лето».