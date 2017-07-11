Жаркий в мире, холодный в Москве: Июнь удивил метеорологов

Москва, , 15:32 — REGNUM Июнь 2017 продолжил «исключительное глобальное тепло», которое держится с 2015 года, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

По данным организации, июнь 2017 года стал вторым по температурным рекордам в истории систематических научных наблюдений за погодой и климатом.

Помимо жары, в ряде регионов планеты происходили экстремальные погодные явления, такие как пожары, ветра, ливни и наводнения. По данным синоптиков, во многих странах европейского континента, столбики термометров в июне поднимались выше 40 градусов тепла.

В целом, южной и центральной Европе июнь был «гораздо теплее средних показателей» за период с 1981 по 2010 годы. В Германии синоптики уже предупреждают о повышении средней температуры в июле: она будет на три градуса выше нормы.

Также было жарко в Марокко, Алжире, Иране, Ираке, Кувейте, в ряде стран Южной Америке и даже в прибрежной полосе Антарктиды. В Антарктике при этом было холоднее обычного.

В Австралии июнь этого года стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений: на континенте выпало на 62% меньше осадков, чем обычно в этом месяце.

Отметили метеорологи и контраст между жаркой погодой на юго-западе и очень холодной на северо-востоке Европы, в частности, в России. Например, в Москве за 14 лет этот июнь стал самым холодным.

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