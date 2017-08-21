Горячий Ключ, Краснодарский край, 21 августа, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на местах ожесточённых и кровопролитных боёв с фашистскими захватчиками, которые проходили в 1942 — 1943 годах на оборонительных рубежах Красной Армии на склонах хребта Котх, гор Фонарь и Кочканова, найдены останки погибших бойцов. Всего поисковикам удалось обнаружить останки шести советских воинов, передаёт ИА REGNUM 21 августа.

Kubpoisk.ru Находки поисковиков

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Как рассказали в ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» проходила в течение 10 дней на территории города Горячий Ключ Краснодарского края и была приурочена к 75-летию начала героической обороны Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Kubpoisk.ru Поисковая операция

Троих бойцов обнаружили в воронке от снаряда, двоих на другой позиции, а одного в окопе. С одним из солдат найдена подписанная мельхиоровая ложка, работу с которой продолжат эксперты.

«Бывает, что это семейная реликвия, боец берет ее на фронт именно из семейного сервиза», — поясняет руководителя ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталия Фоменко.

Останки найденных солдат будут перезахоронены на мемориальном комплексе урочища Поднависла.

В поисковых работах приняли участие более 60 поисковиков из Краснодарского края, Липецкой области, Адыгеи и Кировской области.

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Добавим, что в конце июня своё последнее пристанище обрели и 12 лётчиков, обнаруженных и идентифицированных кубанскими поисковиками в Крымском, Туапсинском, Темрюкском районах и Керченском проливе. Они были перезахоронены на Воинском мемориале «Сопка героев» в Крымском районе Кубани — символе мужества, проявленного советскими воинами в кровопролитных сражениях по прорыву «Голубой линии» в 1943 году.

Всего с 2008 года кубанскими поисковиками здесь были погребены останки более тысячи погибших защитников Отчества.