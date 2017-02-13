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В Краснодаре предали земле останки 12 солдат Великой Отечественной войны

Общество
74 года назад кубанская столица была освобождена от фашистских захватчиков
1 / 5 Возложение венков
Иллюстрация: Krd.ru
Возложение венков

Краснодар, 13 февраля 2017, 11:23 — REGNUM  В Краснодаре вспомнили защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Митинг и церемония возложения цветов к мемориалу «Жертвам фашизма» по традиции прошли в Чистяковской роще. Накануне в памятный и знаменательный день 74-й годовщины освобождения города от гитлеровских оккупантов почтить память погибших горожан в далёкие 40-е пришли сотни краснодарцев — ветераны, горожане, студенты и школьники, представители власти и общественных организаций, депутаты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 13 февраля.

Под звуки траурного марша собравшиеся проследовали к мемориалу и возложили цветы и венки к подножию монумента. Гимны России, Кубани и Краснодара, а также залпы военного салюта прозвучали в память обо всех погибших во время оккупации и при освобождении города. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона, курсанты военных учебных заведений.

2 / 5 Военный оркестр
Иллюстрация: Krd.ru
Военный оркестр

А в станице Старокорсунской Краснодара прошла траурная церемония перезахоронения останков 12 солдат Великой Отечественной войны. С инициативой проведения перезахоронения выступила поисковая группа «Набат», обнаружившая останки воинов и передавшая их для погребения в братской могиле. Как сообщил руководитель группы Алексей Стадник, останки были найдены в 3 км севернее станицы Старокорсунской. Именных предметов, позволяющих идентифицировать личности солдат, обнаружить не удалось. После памятного митинга и минуты молчания в небо запустили 12 белых воздушных шаров.

3 / 5 Памятный митинг
Иллюстрация: Krd.ru
Памятный митинг

Юные поисковики из станицы Васюринской передали символическую свечу Памяти представителям поисковой группы «Обелиск» станицы Старокорсунской в рамках краевой акции «Эстафета памяти». После отпевания гроб с останками воинов под оружейные залпы и гимн России опустили в братскую могилу в сквере. К памятнику станичникам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, легли живые цветы и венки.

5 / 5 Никто не забыт
Иллюстрация: Krd.ru
Никто не забыт

Напомним, от немецко-фашистских захватчиков Краснодар был освобожден 74 года назад 12 февраля. Гитлеровская оккупация длилась полгода. За это время погибли тысячи мирных жителей, многие из которых умерли в передвижных машинах-душегубках, которые впервые были применены оккупантами именно в Краснодаре. После освобождения в столице Кубани состоялся первый в истории страны судебный процесс над фашистскими захватчиками и их пособниками.

На сегодняшний день в столице Кубани проживают 26 фронтовиков, которые участвовали в боях за город.

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