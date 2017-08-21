Москва, 21 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. На торгах в Азии и Европе 19 августа нефть сорта Brent торговалась на уровне $51 около пятнадцати часов. На американской сессии цена улетела вверх до $52,93 (+3,8%).

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Повышение нефтяных котировок проходило на общем фоне ослабления доллара США, ухода в отставку советника президента США по стратегическим вопросам Стива Бэннона, а также сокращения нефтяных буровых установок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Последний еженедельный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 12 по 18 августа количество активных буровых установок уменьшилось на три единицы, до 946 штук. Количество нефтяных буровых установок сократилось на пять единиц, до 763 штук. Число газовых буровых установок выросло на одну единицу, до 182 штук.

Сегодня, 21 августа, баррель Brent стоит 52,68 (-0,30%). После непродолжительной и неглубокой коррекции, до 38% от последнего повышения (с 50,78 до 52,93), можно рассмотреть повышение котировок до $54,25. Зона для отката: $52,00 — $52,27.

Очень важно закрыть день выше $52,36. После этого можно спокойно двигаться на север к $54,35 до выхода данных от API и минэнерго США.

Напомним, 18 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 3,31%, до $52,72 за баррель, WTI — на 3,00%, до $48,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,05 за баррель.

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