Якутск, 21 августа, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Подход к развитию регионов Дальнего Востока должен быть дифференцированным и учитывать в том числе их климатические особенности. Только тогда попытки развивать эту территорию будут давать ощутимый комплексный эффект, а пока они не приносят результата, считает председатель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров. Свою точку зрения общественник озвучил, комментируя заявление полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева о том, что развитие Дальнего Востока идёт динамично и вступает во вторую фазу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

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«Требования эффективности расходования бюджетных средств в большинстве случаев либо не учитывают необходимости дифференциации, либо учитывают их в недостаточной мере, — уверен Степан Петров. — Это приводит к невозможности выполнения федеральных методологических стандартов и недостижимости поставленных целей. Не может быть достигнута одинаковая или сопоставимая эффективность предприятий одной направленности, расположенных в удаленных территориях, таких как Якутия, Чукотка и Магаданская область, и территориях с благоприятным климатом и относительно дешевыми ресурсами, таких как Владивосток и Благовещенск. Безусловно, эффективным является развитие крупных логистических центров Дальнего Востока с относительно низкой себестоимостью производства — Владивостока, Находки, Благовещенска, Хабаровска и других крупных городов, где выгодным являются торговля и производство с последующим потреблением внутри страны или экспортом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, нужна дифференциация подобного «точечного» развития».

В частности, общественник не считает эффективным создание территорий опережающего развития в Якутии. Вместо инструмента развития ТОРы стали идеей фикс и одновременно головной болью для чиновников сложных регионов ДФО, «думающих, как создать то, что нужно федеральному центру формально «на бумаге», но зачастую не нужно реально на местах».

«Мечты о «песчаных замках» разбиваются о российскую действительность и приводят к растранжириванию бюджетных средств и элементарным хищениям», — полагает Степан Петров.

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Действия чиновников в этом направлении он квалифицирует как «маниловщину» и доказывает свою точку зрения на примере ТОСЭР «Кангалассы». Большинство его резидентов занимаются производством усовершенствованной продукции, например, аналогами прибалтийских котлов длительного горения, стеклопакетов, краски.

«Вызывает сомнение их технологическая и ценовая конкурентоспособность на рынке Дальнего Востока. В Якутии же емкость рынка крайне ограничена», — констатировал Степан Петров.

Общественник критикует и конкретный проект ТОРа — выращивание компанией «Саюри» помидоров, стоимость которых составила 345 рублей за килограмм при средней цене 200 рублей конкурентной продукции из Китая.

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«Примечательно, что проект был разработан администрацией города Якутска и АКБ «Алмазэргиэнбанк» при поддержке правительства республики с привлечением японского инвестора — компании «Хоккайдо Корпорэйшн». Разработка подобных заведомо провальных проектов без учета объективных экономических условий является авантюрой и направлена на «распил» государственных средств», — высказал мнение Степан Петров.

Что касается территории опережающего развития «Кангалассы» в целом, то даже процесс её создания вызывает у общественника вопросы. По его информации, ТОР оформлялась на фирму-однодневку ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» с уставным капиталом 10 000 рублей и единственным учредителем Дмитрием Борисовым, который на тот момент являлся руководителем отдела по работе с резидентами ГАУ «Технопарк Якутия». Только почти через год — 16 февраля 2016 года — в число учредителей было включено АО «Корпорация развития Дальнего Востока». «Фактически требование закона было исполнено «задним числом», — заключил Степан Петров.

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Он также предполагает, что соглашение администрации Якутска о муниципальном частном партнерстве с ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» было заключено незаконно, а конкурс по передаче земли этой организации проходил с нарушениями, проявившимися в слишком коротком сроке на подготовку документов.

«В результате такой передачи земли было допущено нарушение конституционного права местных жителей на первоочередное получение земли для ИЖС и сельхозпроизводства, — считает Степан Петров. — В то же время с учетом допущенных нарушений организация ТОСЭР «Кангалассы» может стать очередным эпизодом незаконного обогащения коррумпированных чиновников Якутии путем создания «карманных бизнесов-кормушек», занимающихся махинациями с земельными участками. В целом можно предположить, что ООО «Индустриальный парк «Кангалассы», зарегистрированное 3 июня 2014 года — менее чем за год до придания статуса управляющей компании, было специально создано для участия в данном проекте. Подобная порочная кадровая политика приводит к снижению эффективности менеджмента и управления госактивами, хищению значительных денежных средств госкомпаний и бюджетных средств посредством заключения контрактов по необоснованным и завышенным ценам, лоббированию предоставления выгодных работ с целью организации «откатов» при размещении заказов и предоставления других преференций с нарушением законодательства».

Внедрение инноваций не должно быть самоцелью, тем более на бюджетные деньги, также делает вывод общественник. Он уверен, что вкладывать не государство должно миллиарды бюджетных средств, а субъекты бизнеса, прежде всего, иностранные.

«Основное содействие государства должно заключаться в предоставление земли, создании приемлемого льготного налогообложения субъектов бизнеса и лишь незначительных первоначальных вложениях. Ставка должна делаться на равномерное развитие региона, что подразумевает поддержку всех видов предпринимательской деятельности. Жизненно важно максимально снизить стоимость ресурсов (электричество, газ, коммунальные услуги, топливо). Упростить и снизить стоимость технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, оформления земли и недвижимости. Увеличить доступность кредитных ресурсов», — подчеркнул Степан Петров.

Он также обратил особое внимание на то, что государственная политика развития Дальнего Востока должна быть направлена на равномерное развитие территории для жителей, «а не для иностранцев и избранных за счет народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что развитие Дальнего Востока идёт динамично и вступает во вторую фазу. Он также сделал вывод, что создавать территории опережающего развития, свободный порт, другие инструменты поддержки «мы уже умеем». Теперь вице-премьер намерен решать на Дальнем Востоке задачи второго этапа.