Как не потерять Дальний Восток: пора подумать о людях, живущих там?

Владивосток, , 11:57 — REGNUM Дальний Восток России беспокоит и расстраивает секретаря совета безопасности страны Николая Патрушева. Ситуация действительно сложная, и, если делать выводы из его слов, выглядит так: мигранты из стран ближнего к ДФО зарубежья едут толпами, а коренное, российское население, уезжает: в центр страны или в другие страны.

В очередной раз было констатировано, что Дальний Восток нужно развивать. Для того, чтобы людям там жилось лучше? Это побочная цель. Главное у нас что? По словам Патрушева, стратегия национальной безопасности Российской Федерации к числу угроз относит как раз неравномерное развитие регионов, поэтому важно обеспечить стабилизацию, увеличение численности народонаселения Дальневосточного федерального округа.

Читайте также: Дальний Восток — территория отстающего развития, или Что не покажут Путину

«Для этого важно создавать условия для роста рождаемости, сокращения уровня смертности, формирования устойчивого миграционного притока граждан из иных российских регионов. Кроме того, важно обеспечить дополнительные стимулы для закрепления молодёжи, также придать новый импульс для реализации государственной программы оказания содействия для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию. Всё это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые предусмотрены в недавно утверждённой Правительством РФ Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Из его слов следует, что заниматься развитием регионов ДФО стоит, в первую очередь, ради обеспечения его сохранности в качестве территории России. Может, в этом и ошибка? В том, что чиновники, пытаясь что-то менять на Дальнем Востоке, думают не о людях, а о неких отвлечённых, масштабных, великих вещах? Нарушается целеполагание, рассеивается внимание, задачи остаются невыполненными, а развитие если и идёт, то черепашьими шагами.

Читайте также: «Госпрограмма развития ДФО и Забайкалья была обречена на провал»

Николай Патрушев в очередной раз констатировал то, что на Дальнем Востоке давно уже и ежу понятно: причины оттока из макрорегиона — неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики, высокая зависимость от поставок продовольствия, безработица на селе. А воз и ныне там, и он там и останется, если решать эти проблемы созданием абстрактных стимулов для закрепления молодёжи, неких условий для роста рождаемости и снижения смертности, управлением миграционными потоками «сверху». Всё как в басне про лебедя, рака и щуку: просто тянут в разные стороны и в итоге в никуда.

Начать бы стоило с элементарных вещей — субсидированных авиабилетов, например. Вот тебе и развитие туризма, и его последствия в виде совершенствования инфраструктуры, улучшений в предпринимательской сфере (ведь туристы будут приезжать и тратить в регионе деньги), а получившие возможность свободно передвигаться по стране дальневосточники задумаются — а стоит ли уезжать, если слетать в отпуск в Крым можно дёшево и из Якутии, например. Пока путешествие из Владивостока в Москву, напомним, только в одну сторону этим летом стоило 42 тыс. рублей с пересадкой и почти 52 тыс. — без. Аналогичны цены в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском, в остальных регионах ДФО чуть дешевле: порядка 20−30 тыс. рублей в одну сторону.

Читайте также: Несбыточный отпуск дальневосточников: «Вот, три года копили, поедем»

Другой вопрос, что для того, чтобы люди оставались, совершенно недостаточно только возможности недорого отдыхать в своей стране. Надо бы иметь возможность ещё и комфортно в ней жить. Здравоохранение, образование… Здесь, может быть, достаточно только одного шага — хороших зарплат учителям и врачам. И всё. И не надо будет никого никуда привлекать миллионами. Люди будут бороться за то, чтобы иметь престижную профессию и, как следствие, хорошую работу. И лечить, и учить будут лучше. И не только на Дальнем Востоке, да.

Что касается мигрантов, то с ними вообще всё просто. В регионах ДФО давно жалуются на то, что даже земля для китайцев оказывается дешевле, чем для своих — ТОРы, льготы, инвестиции… Конечно, при таком раскладе свои уезжают, чужие приезжают. Может, стоит задуматься о том, чтобы сделать льготы всем? Не только тем, кто начинает, но и тем, кто работает уже давно? Дать малому бизнесу среду, в которой он будет успешно развиваться сам, а не умолять из года в год о снижении налоговой нагрузки? Ведь на Дальнем Востоке проблема выживаемости предпринимателей стоит особенно остро: доставлять товары трудно и далеко, ресурсы дорогие, а на ряде территорий даже наценку, окупающую затраты, на социально значимые товары сделать нельзя.

Читайте также: «Заканчивается очередная попытка развития Дальнего Востока России»

Но вернёмся к мигрантам. Нужно усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, заявил Николай Патрушев. Да, нужно, и с этим нельзя не согласиться. Другой вопрос, что сужать поток мигрантов на Дальний Восток нужно, опять-таки комплексными мерами и равновесно с точки зрения поддержки своих. А пока зарплаты в ДФО таковы, что работать хотят в основном мигранты, изменить ситуацию будет очень сложно: хоть как контролируй, всё равно поедут, так как места свободные есть и спрос на дешёвую рабочую силу.

Но пока условия жизни дальневосточников остаются на прежнем уровне, а мигранты востребованы в качестве дешёвой рабочей силы, и ситуация выглядит так: рост числа мигрантов на Дальнем Востоке составил 15%, а отток коренного населения — 20% за 20 лет. Покинули макрорегион за это время почти 2 млн человек. Имеет ли смысл пытаться их вернуть раздачей дальневосточных гектаров?

Читайте также: «Захват Дальнего Востока Китаем пройдёт бескровно»

Напомним, что лучше всего о ситуации на Дальнем Востоке говорят не бравурные доклады региональных чиновников, а цифры и мнение людей.

В Петропавловске-Камчатском 1 кг помидоров в мае 2017 года стоил 700 рублей, а в Якутске продавцы просили 200 рублей за килограмм картофеля нового урожая. В некоторых населённых пунктах Якутии и на Чукотке литр молока стоит дороже 100 рублей, а на Сахалине в феврале был дефицит куриных яиц. В регионах Дальнего Востока самая дорогая продуктовая корзина: на Чукотке — свыше 10 тыс. рублей, на Колыме, Камчатке, Сахалине и Якутии — более 6 тыс. рублей.

За шесть месяцев 2017 года регионы Дальнего Востока нарастили объём государственного долга до 152,2 млрд рублей.

Камчатка и Чукотка — «антилидеры» в РФ по смертности населения, при этом Магаданская область, Еврейская автономия и Камчатский край в ТОПе РФ по объёму продаж алкоголя.

Уровень не трудоустроенных граждан в регионах ДФО доходит до 8,1%.

Четверть жителей ЕАО живет за чертой бедности, а Приморье вошло в список самых криминальных субъектов России.

Дальневосточные регионы заняли последние места в списке субъектов РФ по продолжительности жизни.

На Камчатке воспользоваться программой переселения хотят более 2,5 тыс. человек, а очередь в детские сады ждут более, 1,5 тыс. малышей и умирает каждый тысячный родившийся ребенок, ЕАО несколько лет не может выйти на увеличение рождаемости, число умерших в 2016-м приморцев на 11% превысило число родившихся, в 76% сельских детских садов Якутии отсутствуют водоснабжение и канализация, а в школах столицы региона — почти по 40 человек в классе, сложная ситуация с обеспеченностью школами и детскими садами и на Сахалине.

В сахалинских деревнях почти не осталось детей, выпускники есть не каждый год.

В Приморье, Хабаровском крае и Приамурье долги по зарплате одни из самых высоких в РФ (329, 113 и 11 млн рублей соответственно).

В Якутии обострилась проблема обманутых дольщиков и в этом году были проблемы с северным завозом, людям приходилось сидеть без продуктов и электричества.

Цены на бензин в Дальневосточных регионах уже вплотную приблизились к отметке в 50 рублей, а в Анадыре топливо стоит даже дороже.