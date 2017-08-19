Донецк, 19 августа, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Свыше двухсот жителей и военнослужащих ДНР стали жертвами украинской агрессии за текущий год. Об этом 18 августа заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

Фото: Администрация Горловки Граффити с изображением Богородицы с младенцем на здании техникума в Горловке

«С 1 января по 17 августа 2017 года на территории ДНР погибли 212 человек, среди которых 187 военнослужащих и 25 мирных жителей, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет», — отметили в пресс-службе.

В аппарате подчеркнули, что за этот же период ранения различной степени тяжести получили 477 человек, среди которых 289 военнослужащих и 188 мирных жителей.

Всего, по последним данным аппарата уполномоченного, с начала конфликта на территории ДНР погиб 4501 человек, среди которых 605 женщин.

Граффити с изображением Богородицы с младенцем появились на здании техникума в Горловке, рисунок посвящен памяти погибших мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 18 августа в мэрии города.

«Сегодня на здании Горловского техникума Донецкого национального университета было открыто граффити, посвященное погибшим мирным жителям и детям ДНР. По этому случаю возле здания собрались около 300 человек, где память погибших почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.

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Проект реализован по инициативе министерства информации при поддержке администрации города. Над граффити четыре дня работал художник из Донецка Артур Миллер. Рисунок высотой в три этажа расположился на боковой стене здания.

По случаю открытия граффити возле учебного заведения прошел митинг. На нем выступили представители республиканских и городских властей, а также родители детей, ставших жертвами агрессии ВСУ.

«На судьбы жителей выпало непростое испытание узнать, что такое обстрелы мирных городов, разрывы снарядов, пережить потери родных, близких, друзей и невинных детей. Граффити будет напоминанием о тяжелых утратах и оберегом для жителей героического Донбасса», — сказал управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов.